Alicia Machado no tuvo pena al revelar que “se comió” a Arturo Carmona hace mucho tiempo y lo dejó por la razón correcta.

La Casa de los Famosos 3 tiene como participante a Arturo Carmona, de 46 años de edad, y ha sido tachado como la manzana de la discordia entre sus compañeras.

Arturo Carmona se besó con Aylin Mujica por un reto, pero la cubana reveló que el actor la trataba diferente que a sus compañeras y por eso creía que le gustaba.

Sin embargo, el actor habría estado de coqueto con Dania Méndez, de 30 años de edad, y esto le habría afectado a Aylin Mujica.

Ahora, Alicia Machado dice que entiende por qué Aylin Mujica pensó que Arturo Carmona le coqueteaba y revela que fue novia del actor.

Durante una mesa de discusión en el programa ‘Hoy día’ sobre La Casa de los Famosos, Alicia Machado habló de Arturo Carmona, quien ha causado gran revuelo entre sus compañeras.

Alicia Machado, de 46 años de edad, mencionó que Arturo Carmona era un caballero y que había sido su expareja.

“Él es un hombre divino, es más, fue mi ex. Yo me comí ese caramelo hace muchos años. Él es divino, es un príncipe, un caballero, pero él es un caramelo. Es tu tipo con quien te la puedes pasar bien, pero no va para ningún lado”

La exMiss Universo aseguró que Arturo Carmona era muy divertido, pero no tomaba con seriedad las relaciones sentimentales.

Alicia Machado dio a entender que a pesar de que Arturo Carmona es como un ‘príncipe azul’, su relación no prosperó porque es muy coqueto con las mujeres.

“Le habla a esta o a la otra, es caballero con esta y con la otra” dijo Alicia Machado, pues asegura que a Arturo Carmona le gusta halagar a todas las mujeres que lo rodean.

“Tú como mujer tienes dos opciones, o no lo ves, no lo volteas a mirar y no existe, o te lo gozas, te lo comes y ya está”

Alicia Machado