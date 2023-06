Arnold Schwarzenegger reconoció que tocó a mujeres sin su permiso y pidió perdón durante un segmento de su nueva docuserie en Netflix.

Veinte años atrás, Arnold Schwarzenegger fue acusado por presuntamente manosear a seis mujeres a lo largo de tres décadas.

Esto sucedió cuando solo faltaban 5 días para las elecciones para gobernador de California, en las que Arnold Schwarzenegger resultó ganador, abanderado por el partido Republicano.

Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)

Arnold Schwarzenegger sobre manoseos a mujeres: “No importa en qué época ocurrió, estuvo mal”

En ‘Arnold’, su documental que se estrenará el 7 de junio en Netflix, Schwarzenegger recordó las acusaciones publicadas en 2003 por el diario Los Angeles Times.

Ofreciendo disculpas por sus acciones del pasado, Arnold Schwarzenegger seña en su documental que a la distancia ha podido entender que sus acciones estuvieron mal:

“Mi reacción al inicio de todo eso fue un poco a la defensiva. Ahorita puedo verla y decir, que no importa en qué época ocurrió, estuvo mal”.

De acuerdo con la revista Rolling Stone, que tuvo acceso a un adelanto de la película, Arnold Schwarzenegger reconoció que no hay argumento que lo pueda disculpar:

“Si fue en las playas de hace 40 años u hoy, eso (manosear a una mujer) está mal. Olvida cualquier excusa. Estuvo mal”.

Mensaje, Arnold Schwarzenegger (Twitter/@arnold)

Arnold Schwarzenegger abordar sus diferntes escándalos en documental de Netflix

Cuando las acusaciones en su contra salieron a la luz, Arnold Schwarzenegger las desestimó, per a la postre aceptó que se había “portado mal”.

Los tocamientos de Arnold Schwarzenegger contra las seis mujeres que lo acusaron habrían ocurrido entre las décadas de los 80 y 90, en los sets de filmación de sus películas.

En su momento, Arnold Schwarzenegger intentó justificarse, afirmando que él no consideró sus acciones como agresiones, sino como bromas:

“Es cierto que estaba en escenarios de películas ruidosas y he hecho cosas que no estaban bien, lo que pensé que eran bromas”.

“Ahora reconozco que ofendí a la gente. Esa gente a la que he ofendido. Quiero decirles que lo siento profundamente y me disculpo porque eso no es lo que estoy tratando de hacer”, añadió.

Además de este escándalo, en su documental ‘Arnold’, Schwarzenegger analiza sus infidelidades, el uso de esteroides y su carrera como político.