Armie Hammer sale de rehabilitación; fue acusado de abuso sexual y tendencias caníbales. En marzo de 2021, su ex novia lo denunció.

De acuerdo con la denunciante llamada ‘Effie’, Armie Hammer y ella sostuvieron una relación amorosa, en la que sufrió diversos tipos de abuso sexual.

El actor Armie Hammer también fue acusado de presentar tendencias caníbales y afición por las relaciones sexuales extremas .

‘Effie’ y Armie Hammer se conocieron en 2017 a través de Facebook; el actor seguía casado con la presentadora de televisión Elizabeth Chambers.

En marzo de 2021, ‘Effie’, ex novia de Armie Hammer, ofreció una conferencia donde señaló que el actor la había violado en repetidas ocasiones.

Los hechos habrían sucedido el 24 de abril de 2017 y la joven ‘Effie’, de 24 años, brindó detalles al respecto.

“Armie Hammer me violó violentamente durante más de 4 horas en Los Ángeles, durante las cuales me golpeó repetidamente la cabeza contra la pared y me lastimó la cara”

Effie, denunciante de Armie Hammer