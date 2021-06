A unos meses de revelarse que Armie Hammer fue denunciado por violación, el actor se habría internado en una clínica donde se atienden problemas de drogas, alcohol y sexo.

Tras la denuncia, que ha dado origen a una investigación policiaca, Armie Hammer se trasladó a las Islas Caimán para mantenerse alejado de la prensa.

Pero el pasado 29 de mayo Armie Hammer abandonó su refugio para internarse en la clínica ubicada en las afueras de Orlando, en Florida, Estados Unidos.

Armie Hammer recibe el apoyo de su exesposa de sus hijos

De acuerdo con la revista Vanity Fair, que cita a tres fuentes, Armie Hammer llegó acompañado de su exesposa, Elizabeth Chambers, y sus dos hijos.

“Elizabeth y los niños lo dejaron y entraron tan lejos como se les permitió. Hubieron muchos abrazos y [Armie Hammer] parecía emocionado” Vanity Fair

Vanity Fair señaló que “una fuente cercana” al actor confirmó que Armie Hammer contactó a su exesposa a fines de mayo y le pidió ayuda para buscar tratamiento.

El protagonista de la película ‘Call me by your name’ ingresó a la clínica el lunes 31 de mayo y ha estado en tratamiento por más de una semana, indicaron dos fuentes a la revista.

“Amigo” de Armie Hammer aplaude que busque ayuda

Un “amigo cercano de Armie Hammer” habría estado entre las fuentes de Vanity Fair, quien comentó que a pesar de haber vivivo entre lujos, el actor tuvo una vida difícil

“Todo el mundo mira a Armie pensando que ha tenido una vida privilegiada, y eso debe significar que no hubo problemas en su juventud y que todo fue perfecto, pero esa no es necesariamente la forma en que van las cosas. El hecho de que usted venga de una educación donde los recursos financieros son abundantes no significa que la vida no esté libre de problemas “. "Amigo" de Armie Hammer

Sobre las noticias de su supuesto ingreso a una clínica de rehabilitación, el “amigo” de Armie Hammer dijo que es una señal de que busca mejorar.

“Esta es una clara señal de que está retomando el control [de] su vida y sabe que esto [es] un paso hacia su bienestar general” "Amigo" de Armie Hammer

Con información de Vanity Fair