Armie Hammer se ha encontrado en medio de la polémica luego de que fuera acusado de practicar canibalismo. A pesar de que se había mantenido en silencio el actor decidió responder a los mensajes en su contra.

A través de un comunicado que se ha retomado en varios medios como Deadline, el actor reveló que ha decidido abandonar si nueva película junto a Jennifer Lopez, ‘Shotgun Wedding’.

Armie Hammer condena los ataques en su contra

En su mensaje, Armie Hammer reprueba los ataques que ha recibido vía redes sociales pues aseguró que se basan en mentiras que se han difundido.

El actor aseguró que ahora no puede dejar a sus hijos solos e irse a grabar la película que tenía planeado protagonizar a lado de Jennifer Lopez titulada ‘Shotgun Wedding’ y que comenzaría a grabar en las próximas semanas.

"No voy a responder a estas mentiras, pero a la luz de los crueles y espurios ataques online contra mí, no puedo dejar a mis hijos durante cuatro meses para rodar una película en República Dominicana” Armie Hammer

El famoso de 34 años destacó que Lionsgate lo ha apoyado en este momento en que se encuentra en medio de la polémica por presunto canibalismo.

“Lionsgate me apoya en esto y les estoy agradecido por ello" Armie Hammer

Por su parte un portavoz de la producción de ‘Shotgun Wedding’, anunció que Armie Hammer dejó el proyecto por lo que la producción se encuentra en búsqueda de un nuevo actor.

"Dada la inminente fecha de inicio de Shotgun Wedding, Armie ha solicitado dejar la película y lo apoyamos en su decisión. El papel de Hammer en la película será reubicado", mencionó el portavoz de ‘Shotgun Wedding’.