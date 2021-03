Una exnovia de Armie Hammer lo denunció ante las autoridades de Los Ángeles, quienes ya investigan al actor por violación

El actor estadounidense Armie Hammer, protagonista de la aclamada película ‘Call me by your name’, es investigado en California, por su presunta responsabilidad en un caso de violación.

La denunciante es una mujer de 24 años, identificada simplemente como ‘Effie’, reveló que sostuvo una relación romántica de cuatro años con Armie Hammer mientras él estaba casado con la personalidad de televisión Elizabeth Chambers.

La acusación de violación ocurre a unos meses de que varias mujeres acusaran en redes sociales al actor de abuso físico y emocional, además de exhibir su supuesta afición por el canibalismo y el bondage extremo.

“Armie Hammer me violó violentamente durante más de cuatro horas"

El jueves 18 de marzo, ‘Effie’ ofreció una conferencia de prensa en video durante la cual dio detalles de la violación que habría sufrido a manos de Hammer, el 24 de abril de 2017.

“Armie Hammer me violó violentamente durante más de cuatro horas en Los Ángeles, durante las cuales me golpeó repetidamente la cabeza contra la pared y me lastimó la cara” 'Effie', denunciante

La joven, quien se encontraba acompañada de su abogada, señaló que el ataque sexual no fue el único delito que habría cometido Armie Hammer en su contra. Mientras tanto, su defensora afirmó que el caso ya fue denunciado ante las autoridades.

“También cometió otros actos de violencia contra mí, a los que no di mi consentimiento” 'Effie', denunciante

Policía de Los Ángeles confirma denuncia; abogado de Hammer rechaza acusaciones

Un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó la denuncia por violación hecha el 3 de febrero de 2021 en contra del actor, quien interpretó a los gemelos Winklevoss en la película ‘Red Social’, que narra el origen de Facebook.

"Armie Hammer es el sospechoso nombrado en una investigación de presunta agresión sexual" Portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles

En tanto, Andrew Brettler, abogado de Hammer, calificó la acusación de "indignante" y aseguró que todas las relaciones sexuales del actor fueron "completamente consensuadas".

En un comunicado, el defensor sostuvo que la propia correspondencia de la denunciante con su Hammer "socava y refuta sus escandalosas acusaciones".

"Desde el primer día, el Sr. Hammer ha sostenido que todas sus interacciones con (Effie) - y con cualquier otra pareja sexual suya para el caso - han sido completamente consensuales, discutidas y acordadas de antemano, y mutuamente participativas" Andrew Brettler, abogado de Armie Hammer

Incluso, Brettler señaló que en julio de 2020, la acusadora envió mensajes de texto gráficos a Hammer detallando sus deseos sexuales.

Effie, que vive en Europa, dijo que conoció a Hammer en Facebook en 2016 y se enamoró de él. Después de la presunta violación, dijo que había sufrido flashbacks traumáticos y se había sentido suicida. Asimismo, señaló que se sentía culpable por no haber hablado antes y esperaba que Hammer "fuera responsabilizado".

Con información de Reuters