Arianny Tenorio -de 29 años de edad- novia de Luisito Comunica -de 32 años de edad- sobrevivió a un grave incendio en Brasil.

Momentos de terror vivió Arianny Tenorio junto a su familia en Brasil, tras registrarse un incendio en el departamento que rentaron para pasar el Año Nuevo.

A través de su cuenta de Instagram, la novia de Luisito Comunica compartió cómo parte del lugar quedó completamente calcinado y cuál era el estado de salud de sus seres queridos.

Con motivo de las vacaciones de fin de año, Arianny Tenorio, novia de Luisito Comunica, armó sus maletas y se escapó junto a su familia a Brasil.

País en el que alquiló un departamento a través de Airbnb; sin embargo, lo que inicialmente fue planeado como unas semanas de descanso, terminó por convertirse en una pesadilla.

Entre lágrimas, Arianny Tenorio se culpa por poner en riesgo a su familia, luego de sobrevivir a un terrible incendio en Brasil.

Arianny Tenorio vivió una noche de terror el pasado jueves 28 de diciembre.

Cuando mientras su familia y ella estaban durmiendo, se registró un terrible incendio en el departamento de Airbnb que alquilaron.

La influencer contó que sus familiares y ella fueron avisados por sus vecinos al oler el humo que emanaba de su departamento, por lo que rápidamente abandonaron el lugar.

Arianny Tenorio explicó que los bomberos llegaron muy rápido y controlaron que el fuego no se expandiera por todo el edificio.

Sin embargo, muchas de sus cosas, todavía dentro del equipaje, se quemaron.

Asimismo, la influencer contó que los vecinos del edificio le “cayeron del cielo”, fueron muy atentos y los apoyaron en todo momento.

“Que gente tan bonita, de pana”, expresó entre sollozos.

Afortunadamente, toda su familia resultó ilesa, pero su hermana tuvo que ser rescatada por otro familiar ya que perdió el conocimiento.

Pues se encontraba dormida en una habitación que se cubrió de humo.

La novia de Luisito Comunica no pudo contener el llanto al señalar que se sentía culpable por lo que le pudo haber ocurrido a su familia.

Luego de que Arianny Tenorio y su familia se pusieron a salvo, ella entró en crisis, pues consideró arriesgó demasiado a su familia y se molestó con los dueños del inmueble.

“No entiendo cómo ponen en alquiler un lugar que no es seguro, estoy llena de cenizas y los sombreros quemados... ya lo reporté, ya me quejé, pero no me responden”.

Arianny Tenorio