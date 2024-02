Cynthia Velázquez conocida como Lenguas de Gato, rompió el silencio luego de casi cinco años de haber terminado abruptamente su relación con Luisito Comunica.

Desde que por junio del 2019 se dio a conocer la ruptura entre Lenguas de Gato -de 31 años de edad- y Luisito Comunica, se desató la euforia porque se cree que el factor infidelidad estuvo entrometido.

Pero ahora en plática con ‘Un Tal Fredo’, la influencer reveló el verdadero motivo por el que terminó con Luisito Comunica de 32 años de edad, aunque eso solo desató polémica.

Fue Cynthia Velázquez, Lenguas de Gato, la que terminó a Luisito Comunica porque él no sabía ni qué quería

Al fin tras casi cinco años de que Cynthia Velázquez conocida como Lenguas de Gato y Luisito Comunica terminara, ella habló de los verdaderos motivos para esta decisión.

Sin duda, la relación de ‘La Chule’ -como él la apodaba- y Luisito Comunica era de las preferidas en redes sociales, aunque la influencer fue de las primeras en tener que aguantar el hate por la fama que él alcanzó.

Sin embargo, cuando se dio la ruptura a mediados de 2019, simplemente se dio a conocer el fin de la relación en medio de que se habría ventilado por error que Luisito Comunica se mensajeaba con una mujer.

Pero ahora, la propia Cynthia Velázquez, Lenguas de Gato, reveló que ella fue quien terminó con Luisito Comunica e incluso fue una semana antes de que esos supuestos mensajes ventilados.

““Sale el chisme de que según Luis me estaba poniendo el cuerno, la verdad es que Luis y yo cortamos una semana antes de esa”. Cynthia Velázquez, Lenguas de Gato, influencer.

La influencer compartió que por cinco años su relación con Luisito Comunica estuvo muy bien y era totalmente un trabajo en equipo, pero hubo un momento donde ella se perdió.

Explicó que ya no sentía que estaba haciendo lo que a ella le gustara “yo quería momentos fuera de cámara”, pero ya no se podía “siento que le ganó el personaje”.

Por otra parte, explicó que se le acumuló el hecho de que dejó de tener identidad propia por ser ‘La Chule’, “la novia de Luisito Comunica”, y ya no Lenguas de Gato.

Cynthia Velázquez, Lenguas de Gato, habla de su relación con Luisito Comunica. (YouTube/ Luisito Comunica / Tomada de video)

Asimismo, señaló que aunque él sí la llegó a apoyar en muchas ocasiones, no sintió que este estuviera dispuesto a dejar un poco su estilo de vida para adaptarse al que ella quería, cuando ella sí accedía a eso.

“Yo quería hacer mis cosas como a mí me gusta, no como a él le gustaba y le convenía para su trabajo (...) era o yo lo continúa siguiendo o cortábamos, me ayudó a cumplir mucho sueños, pero me hacía apartarlos para ir tras de él, nunca sacrificaba un poco de su vida para que yo hiciera lo mío”. Cynthia Velázquez, Lenguas de Gato, influencer.

Finalmente, la ruptura con Luisito Comunica se dio cuando Cynthia Velázquez le cuestionó si quería seguir con ella o no y este no supo decidir.

“Yo le decía ¿quieres que cortemos o no cortemos? Pero él me decía -No sé (...) Yo quería estar en un lugar donde me escogieran a mí o donde ejercitáramos lo que nos faltaba, no había pláticas de nada emocional”. Cynthia Velázquez, Lenguas de Gato, influencer.

Cynthia Velázquez, Lenguas de Gato, sospechó infidelidad de Luisito Comunica y es que él ni lo negó ni lo confirmó

Cynthia Velázquez, Lenguas de Gato, compartió que desde la fecha que terminó con Luisito Comunica, las cosas ya no iban bien desde seis meses atrás “estaba todo muy tibio”.

“Cumplimos cinco años, pero ya llevábamos seis meses con un pie afuera de la relación (...)”. Cynthia Velázquez, Lenguas de Gato, influencer.

Sin embargo, la decisión de cortar a Luisito Comunica la tomó cuando regresó de un viaje que tuvo a la casa que compartía con él y dio detalles que no le gustaron.

Explicó que ella venía de un viaje y llegó a la casa que tenía con Luisito Comunica a hacer maletas para un nuevo vuelo que tenía que tomar a Nueva York.

Pero fue aquí que se encontró que varias de sus cosas -en el cuarto donde ambos dormían- estaban “escondidas” lo que enseguida le levantó sospechas.

“Yo regresé de un viaje y en la noche tenía otro a Nueva York (...) él me estaba esperando, me estaba cocinando porque yo tenía una escala muy cortita en la casa para irme (...) Me doy cuenta como que mis burós están raros, todo estaba movido, la caja donde yo guardaba mi VISA no estaba (...) Empecé a buscar cosas en la casa y todo estaba movido y escondido, y le pregunté ¿por qué todas mis cosas están adentro de los burós?”. Cynthia Velázquez, Lenguas de Gato, influencer.

Ante los cuestionamientos, Luisito Comunica primero le echó la culpa a la señora del aseo y luego argumentó “quería ver que se sentía estar sin ti”.

“Le estuve preguntando ¿por qué están mis cosas escondidas? Me dijo una cosa que hasta la fecha no le creo, que fue que quería ver cómo se sentía no estar conmigo. Yo le dije -yo sé que tú metiste a alguien a la casa”. Cynthia Velázquez, Lenguas de Gato, influencer.

Cynthia Velázquez aseguró “no sé si fue infiel” explicando que tampoco es que tenga las pruebas, además de que Luisito Comunica “nunca lo negó ni lo confirmó” cuando ella le preguntó.

“Siento que tengo muchas pruebas para decir que sí estuvo la infidelidad, pero tampoco voy a usar esto para decir que sí fue infiel (...) nunca admitió ni negó nada, todo fue como muy tibio”. Cynthia Velázquez, Lenguas de Gato, influencer.

Luisito Comunica y Arianny Tenorio reaccionaron al podcast de Lenguas de Gato y piden que ya lo supere

Cynthia Velázquez, Lenguas de Gato, reveló el verdadero motivo por el que terminó su relación con Luisito Comunica, pero la controversia no parará ahí.

Lenguas de Gato fue clara al decir que si decidió hablar al respecto fue porque actualmente es fecha en que por más que tenga una excelente campaña no dejan de decirle cosas sobre Luisito Comunica.

“Qué bueno que Luisito Comunica te dejó”, “Está más feliz sin ti”, fueron algunos de los comentarios que citó.

Asimismo, explicó que al ser “mi historia” ella podía decidir cuándo contarla.

“A mí nunca me dejaron de chingar por eso, hasta la fecha (...) Cynthia Velázquez, Lenguas de gato, influencer.

Sin embargo, tal parece que la decisión de romper el silencio, no le gustó demasiado a Luisito Comunica, pues enseguida salió a decir “que flojera” que Cynthia Velázquez haya revivido todo, “ya pasaron cinco años”.

Pero no solo se trató de la manera en que Luisito Comunica respondió a lo declarado, sino que su actual novia Arianny Tenorio -de 29 años de edad- se sintió señalada como con quien habría sido infiel y también salió a defenderse.

Con fechas, muestra de mensajes y otros argumentos fue como Luisito Comunica y Arianna Tenorio se defendieron de Cynthia Velázquez, Lenguas de Gato, desatando nuevamente polémica en redes sociales.