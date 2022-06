¿Anuel AA le tiró a Karol G? Se molesta con fan y la llama ‘tonta con peluca azul’ luego de que supuestamente le había tirado una botella en una de sus presentaciones.

Luego de que Yailin La Más Viral de 21 años de edad dejo entreveren sus redes sociales que se había casado con Anuel AA de 29 años de edad, el cantante recordó a su expareja Karol G en pleno concierto.

Como parte de su gira ‘Las leyendas nuca mueren’, Anuel AA brindó un concierto en Santiago de Compostela, España recordó a su expareja Karol G de 31 años de edad.

Anuel AA nuevamente se encuentra en la controversia y en esta vez no es por defender a su pareja que Yailin La Más Viral, sino por mencionar a Karol G en uno de sus conciertos.

Y es que en plena presentación, arremetió contra una fan que tenía una peluca azul, recordando al look que presume Karol G y que ya se ha vuelto común entre sus seguidores.

El pasado 18 de junio, Anuel AA se presentó en España sin embargo mientras que se encontraba cantando ‘Adicto’, un objeto cruzó por enfrente del cantante.

De inmediato Anuel AA detuvo su presentación para señalar a la persona que le había aventado la botella, y aunque no se encontraba seguro de inmediato arremetió contra la persona que tenía una peluca azul.

En un video compartido por el programa ‘Despierta América’, se puede ver a Anuel AA arremetiendo en contra de la persona con peluca azul, por lo que de inmediato usuarios señalaron que no se había olvidado de Karol G.

“¡Mira! el que me está tirando esa botella, tiene que ser la tonta esta con la peluca azul, esta que quiere llamar la atención (…) que no sea tan tonta, tan infeliz, me cago en tu vida mil veces”

Anuel AA