Antonio Mendoza, el modelo de tatuajes quien participó como Veneno en La Más Draga 5, compartió que siendo niño fue abusado sexualmente a punta de pistola y cuchillo.

Pocos conocen a Antonio Mendoza, de quien se desconoce la edad, pues su participación como Veneno fue reciente y no ha tenido más participaciones a nivel nacional, solo en Monterrey.

Pese a eso, la historia que el modelo contó con un enorme nudo en la garganta, está impactando, pues se trata de sí una denuncia, pero también, una historia de éxito.

Antonio Mendoza, conocido como Veneno por La Más Draga 5, asistió al podcast ‘Nuevas Generaciones’ de Poncho De Nigris, donde compartió que fue abusado sexualmente.

Es muy poco lo que se conoce de Antonio Mendoza, pues recientemente fue ubicado por ser el nuevo Veneno para La Más Draga 5, personaje que se dedica a asesorar a las drags en el modelaje.

Sin embargo, algunos en Monterrey ya lo ubican por aparecer en programas de Multimedios.

Pero pese a que es relativamente poco conocido, su historia de abuso está impactando, debido a la forma en que transmitió el dolor que vivió siendo un niño.

Explicó que fue entre los 8 o 10 años, él estando en situación de calle, que lo invitaron a aprender a tirar con una pistola de diábolos, pero terminó en un abuso sexual.

“Me invitó a tirar con una pistola diábolos y ya estando ahí, me puso una pistola en la cabeza, un cuchillo… no me acerqué a la policía porque me tenía amenazado, me dijo, si dices algo voy a matar a sus hermanas y a tu mamá”.

Antonio Mendoza, modelo y stripper.