Abogado de las víctimas revela los abusos que sufrieron en manos de Yuri Breña y lo que había en la computadora del productor que podría ser clave en la investigación.

A través de las redes sociales se dio a conocer que el reconocido productor de Televisa, Yuri Breña fue puesto en prisión preventiva por el delito de corrupción de menores.

En medio de la polémica que causó la detención de Yuri Breña, el abogado de las víctimas Irving Regino reveló más detalles del caso y destacó que el productor también está siendo investigado por pornografía infantil.

Después de casi 2 años de que las víctimas realizaron su denuncia formal ante las autoridades, Yuri Breña habría sido detenido por corrupción de menores.

Fue en julio del 2022 cuando la ex cuñada de Yuri Breña lo denunció de manera anónima ante los medios de comunicación por el abusó que sufrió ella y su sobrina.

Sin embargo no fue la única acusación que surgió en contra de Yuri Breña, ya que en noviembre del mismo año su hijastra confirmó las declaraciones que había hecho su tía.

A casi un año de haberlo denunciado públicamente, se dio a conocer que Yuri Breña fue detenido por corrupción de menores y podría alcanzar una sanción de 12 años de prisión.

Irving Regino, abogado de las víctimas de Yuri Breña, ofreció una entrevista para Ventaneando en donde reveló más detalles sobre la detención del productor de Televisa.

Durante su intervención, el abogado Irving Regino destacó que se presume que podría haber más víctimas de Yuri Breña por el contenido que había en su computadora.

Irving Regino destacó que la víctima reveló que en una ocasión observó como Yuri Breña tenía en su computadora las fotografías de otras niñas.

En su conversación con Ventaneando, Irving Regino reveló que Yuri Breña le compraba lencería provocativa a su hijastra para fotografiarla cuando ella tenía 12 años de edad.

Irving Regino destacó que el productor Yuri Breña convenció a su hijastra a dejarse fotografiar desnuda presuntamente para mandar sus imágenes a una agencia de modelos.

De acuerdo con el relato de Irving Regino, Yuri Breña tendría alrededor de 500 fotos de su hijastra desnuda y en ropa íntima.

Yuri Breña incluso le proporcionaba marihuana a su hijastra en las sesiones de fotos, con la intención de que se relajara.

Irving Regino relató que la víctima reveló que cuando se quedaba a dormir en casa del productor, este le hacía tocamientos indebidos.

“En ocasiones ya por la hora, ella tenía que quedarse en el domicilio del señor. Nada más había una cama y dormían en la misma cama. Dice la víctima que en algunas ocasiones ella llegó a sentir estando entre dormida que le hacían tocamientos en los senos, glúteos, en partes de su cuerpo y ella decía posiblemente me lo estoy imaginando, no creo que mi padre se atreva a tocarme”

En la entrevista, el abogado Irving Regino destacó que la víctima rompió el silencio cuando Yuri Breña le hizo tocamientos enfrente de ese momento la pareja del productor.

La pareja del productor le hizo notar a la víctima que lo que hacía Yuri Breña no era correcto pues no era un comportamiento de un padre.

“La hace sentir incomoda a ella porque estaba su pareja enfrente. Al día siguiente la novia le dice a la víctima oye no me parece lo que pasó, esas circunstancias que tienes con tu padre no son los correctos”

Irving Regino