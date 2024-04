Anne Hathaway revela que para no ser llamada “difícil” tuvo que besar a 10 actores para elegir a su coprotagonista.

A través de su más reciente entrevista con la revista VMagazine, la actriz Anne Hathaway -de 41 años de edad- ha contado cómo fueron algunos de sus casting al comenzar su carrera de actriz.

Por lo que para no ser etiquetada como una actriz “difícil” tuvo que pasar por un complicado y “asqueroso” proceso de selección.

Anne Hathaway (Especial / Instagram @annehathaway)

Esta es la razón por la que Anne Hathaway tuvo que besar a 10 actores para elegir a su coprotagonista y no ser llamada “difícil”

Al comienzo de su carrera como actriz, Anne Hathaway contó lo difícil que fue lidiar con los procesos de selección y casting para poder quedarse en una película.

Proceso que no solo implicaba dar lo mejor de sí para obtener el papel, sino, también ver la química entre los coprotagonistas.

Para ello, Anne Hathaway reveló que en sus antiguas pruebas de química con su coprotagonista tuvo que besar a 10 actores para elegir a su coprotagonista, lo cual para la actriz era un proceso difícil y “asqueroso”.

“En la década de 2000, y esto me pasó a mí, se consideraba normal pedirle a un actor que se besara con otros actores para probar la química. Que en realidad es la peor manera de hacerlo”. Me dijeron: ‘Hoy vienen diez muchachos y estás elegido. ¿No estás emocionado de besarte con todos ellos? Y pensé: ‘¿Hay algo mal en mí?’ porque no estaba emocionado. Pensé que sonaba asqueroso”. Anne Hathaway

Y pese a lo que pensaba realmente, Anne Hathaway precisa que fue permisiva al aceptar pasar por estos procedimientos debido a lo joven que era y el pensamiento de ser llamada “difícil”.

Por lo que a Anne Hathaway no le quedaba de otra que mostrarse accesible y entusiasma por besar a 10 actores para elegir a su coprotagonista

“Y yo era tan joven y terriblemente consciente de lo fácil que era perderlo todo al ser etiquetado como “difícil”, así que simplemente fingí que estaba entusiasmado y seguí adelante. No fue un juego de poder, nadie intentaba ser horrible o lastimarme. Era simplemente una época muy diferente y ahora lo sabemos mejor”. Anne Hathaway

Anne Hathaway se ve igual que hace 16 años, cuando protagonizó The Devil Wears Prada (Charles Sykes / Charles Sykes/Invision/AP)

Anne Hathaway ya no tiene que besar a 10 actores para elegir a su coprotagonista, ahora aplica otras técnicas

Tras tener que besar a 10 actores y no ser llamada “difícil”, en una época diferente, ahora Anne Hathaway es quien tiene nuevas técnicas para elegir a su coprotagonista.

Pues ahora, no solo como actriz, sino, también como productora le resulta útil a Anne Hathaway desarrollar nuevas formas de hacer las cosas, como las pruebas de química.

A lo que cuenta que para su más reciente película The Idea of You que ya se ha estrenado en Amazon Prime, Anne Hathaway sabía que encontrar una chispa no requería que tuviera que besarse con un grupo de actores veinteañeros.

Por lo que ahora Anne Hathaway les pidió a los actores que eligieran una canción que conecta con su personaje, mismo con el que ella tendría que conectar, sin que ellos lo supieran, y la magia se hizo.

“Le pedimos a cada uno de los actores que vinieron que eligieran una canción que sintieran que a su personaje le encantaría, que pondrían para que mi personaje bailara, y luego haríamos una breve improvisación. Estaba sentado en una silla como si hubiéramos regresado de cenar o de caminar o algo así, presionamos play y comenzamos a bailar juntos”. Anne Hathaway