Anna Ferro rompe en llanto al hablar por primera vez de Fernando del Solar: “Luchó hasta el último momento”. Su viuda recordó el hombre maravilloso que era el conductor.

El jueves 30 de junio se anunció la lamentablemente muerte de Fernando del Solar a los 49 años de edad. En entrevista con ‘Venga la Alegría’, Anna Ferro dedicó unas emotivas palabras al conductor.

En medio del homenaje que le brindó este viernes ‘Venga la Alegría’ a Fernando del Solar, Anna Ferro agradeció todos los mensajes de cariño que ha recibido por parte de los usuarios.

Anna Ferro confiesa que Fernando del Solar se fue tranquilo y en paz

El mundo del espectáculo se encuentra de luto luego de que se confirmó la muerte de Fernando del Solar por neumonía. Este viernes el programa Hoy y ‘Venga la Alegría’ le dieron el último adiós al conductor argentino.

En entrevista con ‘Venga la Alegría’, Anna Ferro no pudo evitar romper en llanto al recordar lo importante que fue Fernando del Solar en su vida.

Visiblemente afectada Anna Ferro confesó que no se encontraba bien ya que tenía un gran dolor tras la muerte de Fernando del Solar.

“Es un dolor que no es explicable, es un dolor que no puedes entender” Anna Ferro

Sergio Sepúlveda, Ricardo Casares, Laura G, Anette Cuburu y Pato Borghetti no dudaron en expresarle su más sentido pésame a Anna Ferro e incluso le agradecieron por el tiempo que pasó con Fernando del Solar.

Anna Ferro les pidió a las personas no olvidar la sonrisa de Fernando del Solar pues él siempre había sembrado la alegría a todas las personas que lo conocían.

Durante su conversación, Anna Ferro puntualizó que Fernando del Solar lucho hasta el último instante. El conductor se habría ido en paz y tranquilo de todo lo que había conseguido.

“A toda la gente, no olviden su sonrisa y sigamos sembrando arriba los corazones, porque eso es lo que él hubiera querido, luchó hasta el último momento, hasta el último instante y se fue tranquilo, en paz” Anna Ferro

Ante las condolencias de los conductores del programa ‘Venga la Alegría’, Anna Ferro destacó que le había pedido a Fernando del Solar que en estos momentos la dejará llorar, ya que después honrará su vida como hubiera querido.

“Eso es lo que él hubiera querido, que siguiéramos sonriendo, le dije hace unos momentos: ‘Dame chance de llorarte todo lo que necesito y después honraré tu vida” Anna Ferro

¡Con mucho respeto nos enlazamos en vivo con Anna Ferro, esposa de nuestro querido Fernando del Solar, para compartir con ella el dolor de su fallecimiento! 🙌🕊😢❤#ArribaLosCorazones >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ #VLA pic.twitter.com/B6rqYO1EFp — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 1, 2022

Anna Ferro reconoce que la muerte de Norberto Cacciamani le afectó mucho a Fernando del Solar

Anna Ferro recordó que una de las cosas que le dijo Fernando del Solar antes de irse fue que ella era la única mujer a la que se le había declarado, pues siempre fueron sus novias las que tomaban el primer paso.

La semana pasada, Fer me dijo: ‘eres a la única mujer a la que me le he declarado, porque todas las demás se me habían declarado’ y no saben lo feliz que me hizo, Y cuando estaba en terapia me dijo: ‘¿Recuerdas lo que te dije?, sigues siendo la única’”

Al ser cuestionada sobre cuál fue la mayor enseñanza que le dejó Fernando del Solar, Anna Ferro recordó que él le ayudó a creer nuevamente en el amor.

“Es el amor de mi vida, jamás había conocido a un ser humano como él, tan desprendido de todo, me quedo con la enseñanza de seguir adelante y luchar, nunca se cansó, su lucha, su sonrisa y su amabilidad es con lo que yo me quedo” Anna Ferro

Anna Ferro puntualizó que aunque fue poco el tiempo el que pudo pasar con Fernando del Solar fue maravilloso y destacó que no hay nadie como él.

“No hay otro igual que él” Anna Ferro

Durante su conversación, Anna Ferro recordó que la muerte del padre de Fernando del Solar le afectó mucho al conductor.

“Hace tres semanas se fue su papá y se invadió su corazón de mucha tristeza creo que le costó mucho eso a él, ahora está con él” Anna Ferro

Para despedirse, Anna Ferro recordó la gran frase de Fernando del Solar y les pidió a las personas que prendieran una veladora por el conductor para que siguiera llegando su luz a todos los hogares.

“‘Arriba los corazones’ un aplauso para él, arriba mi amor, arriba vuela vuela” Anna Ferro