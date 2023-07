¿Todo lo que dice Anna Ferro es un engaño? A un año de la muerte de Fernando del Solar, varias de sus amistades se reunieron y dejaron ver que no todo es como la viuda lo pinta.

A través de los micrófonos de la reportera Berenice Ortiz, Aarón Olvera, el exmánager de Fernando del Solar -quien murió a los 49 años de edad- compartió que Anna Ferro no estuvo con el conductor al momento de su muerte.

Pues aseguró que en sus últimos días de vida, estuvo solo con sus amigos cercanos.

Sumado a ello, la postura de una trabajadora del hogar de Fernando del Solar, también dejó ver a una Anna Ferro déspota y que trataba mal al conductor.

Como se sabe, Anna Ferro -de 44 años de edad- realizó un velorio a puerta cerrada para Fernando el Solar, por lo que a un año de su muerte, sus amigos se juntaron para hacerle una misa.

Los amigos desinvitados al velorio de Fernando del Solar, se juntaron el fin de semana para hacer una misa a un año de la muerte del conductor.

Esto llevó a que Aarón Olvera, quien fue mánager del conductor, ampliara un poco el panorama sobre la ciudad Anna Ferro.

El mánager detalló que Anna Ferro no estuvo al momento de la muerte de Fernando del Solar, pues explicó que solo él y Jorge Cordero, otro amigo cercano, lo acompañaron.

Olvera explicó que a petición de Fernando del Solar, “lo dejamos en una clínica de dudosa procedencia”, y les pidió “no me dejen solo”.

“Sí sucedieron cosas (...) la última vez que lo vimos nos pidió que lo llevaramos a un consultorio de dudosa procedencia y nos tomó de la mano y nos pidió que no lo dejáramos solo, que no lo abandonáramos, que estuviéramos hasta el final con él (...) Anna Ferro no tuvo actividad proactiva con Fernando del Solar, el tiempo que estuvimos ahí, todo nos hicimos cargo nosotros, no la vimos ahí”.

Aarón Olvera, exmánager.