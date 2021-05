Angélica Vale reveló que cuando tenía 14 años un productor la acosó sexualmente, pero pudo reaccionar a tiempo para que no pasará nada más.

En entrevista la famosa fue cuestionada sobre el movimiento #MeToo y señaló que aunque ha sido muy importante, hay mujeres que se han aprovechado de la situación.

Angélica Vale: “Me escapé de un Me Too”

En entrevista para el programa ‘Chisme en Vivo’, Angélica Vale reveló que cuando era pequeña fue acosada sexualmente por un productor cuando tenía 14 años.

En el video la actriz destacó que recibió una llamada de un hombre que quería que fuera a su casa sola.

“Sí tuve un MeToo. Una vez un señor productor de música me habló a mi casa y me dijo que fuera a su casa, pero que no llevara a mi abuela. Todavía mi abuela vivía, imagínate. Yo tenía como 14 años” Angélica Vale

Angélica Vale puntualizó que en ese momento le colgó y pudo escaparse de esa situación. La también cantante no reveló más detalles sobre el productor.

“Sí me enojé horriblemente y le dije ‘Ah, bueno, sí, okay, bye’. Y le colgué y corrí con mi abuela y le dije ‘Quiere que vaya sola, obvio no voy a ir’” Angélica Vale

La actriz destacó en su entrevista con que a sus 14 años ya sabía que no podía acudir sola con un hombre mayor.

“Yo ya sabía que a los 14 sola con un señor, yo no voy a ningún lado. Me escapé de un Me Too” Angélica Vale

Javier Ceriani cuestionó a Angélica Vale sobre su opinión del movimiento #MeToo. La famosa destacó que aunque ha sido importante hay mujeres que se han aprovechado de él.

“Ha sido fuerte, pero también creo que hay muchas chavas que se han aprovechado, ahora todo es Me Too. Cuando uno ve a las chavas y dices ‘No, reina, tú no eres Me Too, tú lo traes solito’” Angélica Vale

