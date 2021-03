Angélica Vale comenzó a recaudar fondos para la cirugía de Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín

A través de su cuenta de Instagram, la actriz Angélica Vale comenzó a recaudar fondos para el actor Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín, quien el sábado 27 de febrero del 2021 tuvo que ser internado debido a una fuerte caída.

“Cepillín está en el hospital, esta delicadito de salud” Angélica Vale

De acuerdo con el video compartido por Angélica Vale, la cirugía que Cepillín necesita tras haberse lastimado la columna vertebral, y las terapias de recuperación, no son nada baratas ; de hecho, la actriz busca recaudar poco más de 2 millones de pesos mexicanos (100 mil dólares) a través de la campaña de "GoFundMe".

“Yo sé que se ha sido un año difícil para todos (…) pero también sé que mi amado Cepillín tiene que salir adelante” Angélica Vale

Finalmente, Angélica Vale agregó que los fondos, los cuales están recaudando mediante una cuenta de “GoFundMe” , además de ayudar con los costos médicos, estos brindaran tranquilidad a Cepillín: “podemos lograr que su única preocupación se recuperar su salud”.

En la descripción de la página de recaudación de fondos organizada por Angélica Vale, describe el impacto de Cepillín en nuestras vidas y después se explica ligeramente su situación económica.

“Esta en el hospital, por esta pandemia lleva un año sin trabajar y está delicado de salud. ¡Por las alegrías, las sonrisas y nuestras infancias, ayudemos a Cepillín!” Angélica Vale

¿Qué le pasó a Cepillín?

De acuerdo con una entrevista exclusiva para Chisme no like, el actor Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín comentó que tuvo una caída mientras baja las escaleras de su casa, la cual le afectó duramente la columna vertebral.