En entrevista Angelica Vale reveló que su mamá Angélica María ya recibió la vacuna contra el Covid-19 en Estados Unidos.

Desde el inicio de la pandemia por el Covid-19, Angélica María ha invitado a sus seguidores ha seguir los cuidados recomendados por las autoridades de salud para evitar más contagios.

En una reciente entrevista para el programa ‘Sale el Sol’, Angelica Vale reveló que su mamá ya recibió la vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos.

Angélica Vale: “Lo que sea con tal de poder seguir viva para mis hijos”

Angélica María se encuentra viviendo en Los Ángeles, Estados Unidos junto con su hija Angélica Vale. La actriz conocida como la ‘Novia de México’ ya recibió la vacuna contra el Covid-19.

El programa ‘Sale el Sol’ entrevistó a Angélica Vale quien no ocultó su emoción porque cada día falta menos para que pueda vacunarse. En ese sentido destacó que su mamá ya recibió la vacuna y se encuentra en perfecto estado de salud .

“Mi marido es elegible hoy, mi mamá ya, ya se la puso y yo soy elegible en quince días más, entonces correré a ponérmela” Angélica Vale

Destacó que aunque la vacuna no evita que te contagies de Covid-19, si ayuda a que las personas no presenten grandes problemas en su salud.

“Lo que importa es que no te vayas al hospital y no te pongas grave y no te mueras. La vacuna, si te puede dar Covid-19, pero no te da tan fuerte como para irte al hospital o para irte” Angélica Vale

Angélica Vale destacó que ella va a ser todo lo posible para cuidar su salud y ver crecer a sus hijos, por lo que no tiene duda de que se va a poner la vacuna contra el Covid-19 .

“Lo que sea con tal de poder seguir viva para mis hijos, lo que sea haré. Entonces si por supuesto que me la voy a poner corriendo” Angélica Vale

Sobre si Angélica María tuvo secuelas después de vacunarse, su hija destacó que ella se encuentra perfecta pensando ya en sus próximos proyectos.