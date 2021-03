Al ser amigo cercano a la familia, Angélica asegura que Cepillin siempre fue como un tío para ella

Tras la noticia de la muerte de Ricardo González, Cepillín, Angélica Vale, confesó sentirse triste por la muerte del comediante. En entrevista para el programa ‘Chisme No Like’, la actriz contó cómo pasó mucho tiempo junto a Cepillín, ya que era amigo de su familia.

Al ser amigo cercano a la familia, Angélica asegura que el famoso payaso siempre fue como un tío para ella; además explicó que la noticia sobre la muerte de Cepillín será algo que podría impactar a su hija, a quien conoció por YouTube.

“Le mandó un video cuando estaba mal, porque le gustaba mucho la canción de la Feria de Cepillín. Sé que va a llorar, no le va a gustar la noticia. Nos hizo feliz nuestra infancia” Angélica Vale

Angélica Vale también explicó que tuvo la fortuna de convivir con Ricardo González muchos años cuando ella vivía en México, hace 20 años. La actriz recordó que convivió y creció junto a los hijos del comediante de la tele; incluso lo veía como si fuese su tío. Actualmente, tiene una gran amistad con los hijos de Cepillín.

“Era como mi tío. Iba a mis fiestas con su hijo. Desgraciadamente se nos fue caray” Angelica Vale

Durante la entrevista, Angélica Vale dijo que no sabe lo que ocurrirá con la recaudación de fondos que abrió para ayudar a Cepillín mientras estaba hospitalizado ya que no ha podido hablar con el hijo del también cantante.

En el programa, Angélica Vale describió a Cepillín como una persona extraordinaria, ya que la invitó a sus programas cuando él ya era famoso y ella apenas iniciaba en el espectáculo.

Finalmente, Angélica Vale contó que sus papás no la dejaban ir a ninguna casa excepto a la casa de Cepillín. Debido a la convivencia, consideraba como sus primos a los hijos del famoso comediante.

Me invitaba a sus programas para que yo cantara, me apoyo siempre. Iba a mis fiestas y se ponía a hacer shows, de a grapa eh, no me cobraba. Conmigo y mi familia siempre fue lo máximo” Angélica Vale

“Tengo puros recuerdos bonitos de él y con eso me voy a quedar”, señaló Angélica Vale.