Ángela Aguilar -de 20 años de edad- pudo ser la vecina de la mismísima Kim Kardashian, pero Pepe Aguilar lo impidió y decidió cambiar de residencia.

Pepe Aguilar -de 55 años de edad- y sus hijos son una de las familias más reconocidas dentro de la música regional mexicana, pues su fama ha traspasado fronteras.

Esto se ha traducido en ganancias económicas, por lo que durante un tiempo, Ángela Aguilar y su familia se fueron a vivir a Estados Unidos y tuvieron de vecinos a importantes personalidades.

Sin embargo, Pepe Aguilar tuvo que abandonar su residencia en Estados Unidos por lo complicado que fue tener vecinos famosos.

Pepe Aguilar y Ángela Aguilar llegaron a vivir en una zona muy exclusiva de Los Ángeles, donde disfrutaron de estar alejados de los reflectores.

Sin embargo, su paz acabó cuando su propiedad de Estados Unidos fue invadida por vecinos famosos como Kim Kardashian, The Weeknd, Justin Bieber, entre otros.

En Todo para la mujer, Pepe Aguilar explicó que la creciente popularidad de Calabasas entre los famosos fue la principal razón que lo llevó a realizar la mudanza de su vecindario.

Pepe Aguilar reveló que Calabasas, el vecindario donde vivía, se llenó de famosos, por lo que pudo constatar la llegada de Kim Kardashian y de Justin Bieber.

El cantante había buscado originalmente un lugar tranquilo donde pudiera tener caballos, lo que le llevó a establecerse en Hidden Hills, justo enfrente de Calabasas.

“Yo la verdad no iba a vivir a Calabasas, yo llegué a Hills, que está en frente, justo enfrente de Calabasas, digamos que es una ciudad de puras casas, porque tiene su código postal, tiene su alcalde, y todo, pero no hay comercios, sin puras cosas en Hidden Hills, yo llegué ahí de casualidad porque era una comunidad donde puedes tener caballos, y yo estaba buscando una casa que tuviera posibilidades de tener caballos.”

Sin embargo, el crecimiento de celebridades en la zona fue el principal factor para que Ángela Aguilar y su familia tomarán la decisión de mudarse.

“Cuando yo llegué casi no había artistas famosos, había como un par (…) cuando me fui, estaba todo mundo ya, o sea, llegó un momento en que en la misma calle donde vivía estaba Sofía Richie, estaba The Weeknd, estaba Drake y estaba Kanye y Kim Kardashian”

Pepe Aguilar