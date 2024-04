Ángela Aguilar salta por Danna Paola mientras la ‘cancelan’ por “babosada” de preferir a España sobre México

Ángela Aguilar otra vez es blanco de críticas, ahora por defender a Danna Paola, a quien la están fumando en redes sociales por preferir a España sobre México.

Ángela Aguilar -de 20 años de edad- ya se enteró que Danna Paola -de 28 años de edad- dijo preferir España sobre México por lo que reprueba que por una “babosada” la quieren cancelar.

Señala que es más importante que una mujer mexicana ponga en alto el país, pero sus palabras vuelven a jugar en su contra.

Ángela Aguilar ya no quiere más duetos y revela la razón para que no pensamos que es por envidia

Frente a micrófonos del matutino de TV Azteca Venga La Alegría, Ángela Aguilar sale en defensa de su amiga Danna Paola.

Ángela Aguilar se dice cansada de ver como a mujeres trabajadoras y poderosas como Danna Paola les quieren arruinar la carrera por “babosadas”.

De acuerdo con la joven cantante, es muy injusto lo que está ocurriendo ya que se debería priorizar el talento y que más mujeres mexicanas sean reconocidas en otros países.

No obstante, detractores de Danna Paola aprovecharon sus palabras para sumar más hate en su contra:

“Una que se quede en Argentina y la otra en España”, “Cómo le gusta a Ángela ponerse el pie solita, este no era asunto suyo”, “Nomas cuando necesitan de México, sí lo quieren. Convenencieras”,

“Pues si estás cansada, dedícate a otra cosa”, “La que menos debe hablar, habla”, “Tal para cual, hablan desde el privilegio”, “La argentina qué se mete”, expresan entre comentarios.

Por otro lado, Ángela Aguilar asegura que aún le llueve hate por haber dicho en la final de la FIFA que es 25% argentina, siendo que es verdad.

Razón por la que Ángela Aguilar dice estar resignada a ser blanco de críticas; sin embargo, prefiere aprender de sus errores antes que lamentarse.

“Es que llega a hartar si no amas lo que haces, y yo amo lo que hago, y a mí me encanta, y si tengo que vivir con la gente no conociéndome o diciéndome cosas que no son verdad, yo sí sé cuál es mi verdad y yo estoy muy contenta de estar aquí”

Ángela Aguilar