Ángela Aguilar pasó por un desagradable momento durante su relación con el compositor Gussy Lau, por lo que ahora la cantante aconseja a sus fans no tener novio.

Hace unos meses se sospechaba que Ángela Aguilar tenía una relación con el compositor Gussy Lau.

Pero esto se confirmó cuando se filtraron fotografías de la pareja dándose un beso, lo que ocasionó una serie de críticas contra la cantante de 18 años.

Según la versión del compositor, él había publicado esas fotografías en su Instagram, pero solo las compartió con su grupo de amigos.

Ángela Aguilar hizo un video donde se disculpaba con sus fans por lo ocurrido y dio a entender que había finalizado su relación con el compositor.

Luego de unos meses de lo ocurrido, la cantante hizo fuertes declaraciones durante una de sus presentaciones y aconsejó a sus fans no tener novio.

Ángela Aguilar en concierto (@angela_aguilar_)

Ángela Aguilar aconseja a sus fan no tener novio

La menor de los Aguilar tuvo un concierto el pasado fin de semana en el Auditorio Telmex en Guadalajara, donde se ganó el corazón del público al contar algunas historias.

Durante su show le dio un consejo a las mujeres y les recomendó no tener novio, pues les pueden romper el corazón.

“Déjenme decirles aquí, niñas no tengan novio. No tengan novio. No tengo nada más que decir, más que no tengan novio” dijo la cantante a sus seguidoras.

Antes de cantar su canción ‘Inevitable’, Ángela Aguilar se volvió a dirigir al público para contar la historia de la melodía.

“La siguiente canción que voy a cantar yo la compuse a un niño que era muy mal portado (...) pero para las que tomamos esa terrible decisión de tener novio y algún día les rompen el corazón, que espero que no, le van a dedicar inevitable” Ángela Aguilar

Ángela Aguilar y Gussy Lau (Agencia Mé)

¿Ángela Aguilar le mandó una indirecta a Gussy Lau?

Luego de que la cantante dijera esas palabras en su concierto, los usuarios de redes sociales han especulado que fue una indirecta para su exnovio Gussy Lau.

Hasta el momento el único novio conocido de Ángela Aguilar es el compositor, por lo que el consejo que le dio a las asistentes estaría relacionado con su ruptura con Gussy Lau.

Por otro lado, los fans de Ángela Aguilar aseguran que la canción ‘Inevitable’ la escribió para Christian Nodal, con quien colaboró y dejó de tener una amistad cuando inició su noviazgo con Belinda.

A pesar de los rumores alrededor de su vida amorosa, Ángela Aguilar sigue cosechando éxitos y ahora está nominada en los Premios Juventud.