Ángela Aguilar se encontraba haciendo un en vivo en TikTok cuando comenzó a recibir ‘regalos’ y se estresó, por lo que pidió a sus fans que no le mandaran dinero.

La cantante es una de las favoritas de la escena musical y cuenta con más de 8 millones de seguidores en Instagram, mientras que en TikTok tiene 9 millones.

Es muy activa en redes sociales, donde comparte momentos de su vida cotidiana y de sus conciertos.

También ha mostrado una gran cercanía con sus fans, a quienes llama ‘angelitos’ y ellos le muestran su cariño con halagos.

Ángela Aguilar (Instagram/Angela_aguilar)

Ángela Aguilar entra en pánico al recibir ‘regalos’ en TikTok

La cantante de 18 años se encontraba realizando un en vivo en TikTok y sus fans le comenzaron a enviar ‘regalos’.

Esta es una función que TikTok usa para que los seguidores apoyen a los creadores de contenido.

Pero Ángela Aguilar no estaba enterada de esto y comenzó a recibir donaciones, por lo que ella entró en pánico y pidió que no le enviaran dinero.

“Esto no es para que manden dinero, si esto es para dinero, por favor no me lo mande. No quiero que me manden dinero, quiero que tengamos un live divertido. Por favor no me manden dinero” dijo confundida Ángela Aguilar.

La cantante mostró su preocupación al no saber qué le estaban enviando, pues ignoraba el significado de los stickers: “¿Qué es es corazón? ¿Qué es eso?”.

Ángela Aguilar en concierto (@angela_aguilar_)

Ángela Aguilar mostró su nerviosismo con risas y pidió ayuda a su hermana Aneliz parar evitar las donaciones de sus fans.

“¿Qué son estas cosas? Aneliz, no sé qué está pasando” mencionó la cantante mientras volvía a pedir que no le enviaran dinero y preguntaba cómo agregar a su hermano al en vivo.

La menor de los Aguilar se mostró realmente agobiada por los regalos de sus fans y hubo quienes le pidieron que se dejara consentir.

A pesar de su petición, los fans siguieron mandando donaciones, lo que incrementó la confusión en la hija de Pepe Aguilar.

Ángela Aguilar ha demostrado ser muy unida a sus fans y ellos tratan de demostrarle su cariño, aunque esto llegue a sorprender a la cantante.