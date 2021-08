A unos días de que se estrenó ‘ MasterChef Celebrity ’, mucho se ha hablado acerca de la ausencia de Anette Michel. Después de seis años la famosa dejó de ser la conductora y en su lugar se incorporó Rebecca de Alba.

En entrevista para TVyNovelas Anette Michel confesó las razones por las que decidió dejar TV Azteca después de haber sido parte de su elenco por más de 20 años.

Anette Michel confesó que aunque siempre estará agradecida con la televisora y con lo que hizo durante seis años en ‘MasterChef’, no podía permitir injusticias.

Anette Michel confesó que no podía seguir en una televisora donde había injusticias

En diversas ocasiones Anette Michel reveló sus deseos por volver a la actuación, sin embargo destacó que no le cerraba la puerta a regresar a ‘MasterChef’, ya que es un proyecto que quiere mucho.

Sin embargo, después de muchos rumores Anette Michel fue presentada como parte del elenco de la telenovela ‘ Contigo sí ’, producida por Ignacio Sada.

En entrevista para TVyNovelas Anette Michel reveló que uno de los motivos por la que ya no renovó su contrato con TV Azteca es que sucedieron algunas cosas a sus espaldas.

Anette Michel puntualizó que con el cambió de administración se modificaron muchas cosas, de las cuales le parecían injustas. Por lo que nunca trabajaría en un lugar donde no hubiera justicia.

Sin querer revelar más detalles sobre las cosas que no le parecieron, Anette Michel señaló que para ella la televisora no actúo de buena fue e hicieron las cosas a sus espaldas, algo que no le pareció ya que ella es frontal.

En ese sentido Anette Michel destacó que ya no podía trabajar en TV Azteca porque ya no sentía ese respeto que es necesario para laborar en una empresa.

Anette Michel podría regresar a la conducción lejos de TV Azteca

En entrevista para TVyNovelas Anette Michel se dijo muy feliz con su llegada a Televisa y reconoció que ha sido un reto regresar a la actuación, pues su último proyecto fue hace 6 años en ‘UEPA! Un escenario para amar’.

Anette Michel confesó que su carrera comenzó hace 26 años, pero ahora el proceso ha sido completamente diferente, por lo que se encuentra ensayando mucho.

Aunque se encuentra feliz con la actuación, Anette Michel no descartó de poder conducir un programa fuera de TV Azteca, pues señaló que su objetivo es poder combinar ambos aspectos.