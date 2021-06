Anette Michel busca protagónico de telenovela

Anette Michel se encuentra sumamente contenta por su ingreso a Televisa, televisora que la invitó a fungir como conductora del programa Hoy.

Sin embargo, su presencia en el matutino es temporal ya que sustituye a Galilea Montijo , quien se encuentra de vacaciones por Baja California Sur.

Anette Michel en Hoy

Interceptada por un equipo de reporteros a su salida de la empresa de San Ángel, Anette Michel agradeció la oportunidad de formar parte del matutino donde asegura le están dando un gran trato.

“Lo estoy disfrutando mucho”, dijo; no obstante, reveló que no busca quedarse como conductora sino ingresar a una telenovela donde sea la protagonista.

“Yo estoy haciendo casting para actuar, en realidad lo que quiero hacer es novela”, respondió a un reportero que quiso saber si tenía intenciones de quedarse de fijo en Televisa.

Reveló haber hecho casting para la nueva telenovela de productor José Alberto ‘El Güero’ Castro así como se presentará al casting de otro proyecto del cual no dará detalles porque es muy supersticiosa.

Asimismo aclaró que no tiene exclusiva con la empresa de San Ángel así como con ninguna televisora por lo que puede presentarse en el programa que desee.

Anette Michel sale de TV Azteca

Pese a que TV Azteca vio nacer a la actriz y conductora de televisión, este 2021, Anette Michel terminó su relación laboral con la empresa.

En mayo pasado, la actriz aseguró que no hablaría mal de la televisora; sin embargo, reveló que su salida fue porque no le gustó la última administración .

“Están haciendo las cosas de una manera que no va conmigo”, declaró así como indicó que no puede trabajar con personas con las que no congenia.

Cabe recordar que el último trabajo de Anette Michel en TV Azteca fue la conducción de la octava temporada del reality culinario MasterChef México.