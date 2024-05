¿Y José Joel? Anel Noreña celebra que ya se reconcilió con su hija Marysol Sosa, luego de que se distanciaron por la herencia de José José.

Tras la muerte de José José en septiembre del 2019, Anel Noreña, Marysol Sosa y José Joel -de 48 años de edad- se mostraron muy unidos e incluso pelearon por la herencia del cantante.

Sin embargo, poco a poco se creó un distanciamiento entre Anel Noreña y Marysol Sosa -de 42 años de edad-, aunque ambas quisieron minimizar la situación señalando que todo fue por la pandemia.

“Ya no canta bonito”, critica Shanik Berman de Marysol Sosa para encender a Anel Noreña

Anel Noreña no aguanta más y ya le puso fecha a su reconciliación con Marysol Sosa

Pero todo explotó cuando Anel Noreña -de 79 años de edad- declaró que el esposo de su hija, Xavier Orozco, estuvo a punto de golpearla.

Marysol Sosa no dudo en salir a defender a su esposo, provocando una guerra de declaraciones con Anel Noreña.

Mismas que llegaron a un punto álgido cuando Marysol Sosa señaló que su mamá Anel Noreña no le había dejado usar el nombre de su padre en un evento que era tributo a José José.

Pero tal parece que Marysol Sosa y Anel Noreña decidieron enterrar el hacha de guerra, tras años de un distanciamiento.

Anel Noreña sorprendió a todos sus seguidores al revelar que ya se había reconciliado con Marysol Sosa tras distanciarse por la herencia de José José.

En entrevista para el programa Hoy, Anel Noreña se mostró feliz de que los problemas con su hija Marysol Sosa hayan quedado en el pasado.

Aunque no se refirió a su hijo José Joel, Anel Noreña dejó en claro que todos se encuentran bien, insinuado que ya no hay problemas en la familia.

Incluso Anel Noreña destacó que ahora que con su familia están en armonía, desean que todos se encuentren igual.

Anel Noreña confesó que ella no cree que se pueda enamorar de otro hombre, pues el amor de su vida fue José José.

“Enamorarme de otro ser humano yo creo que no, para mí el amor de mi vida fue José José, quedé muy bien servida al respecto y a la hora que me hice cristiana de ahí ya no vuelves a necesitar nada más que la comparecencia de Dios”

Anel Noreña