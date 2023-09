Durante una entrevista, Anel Noreña le advirtió a Marysol Sosa que si la sigue negando se quedará sin herencia.

Y es que a pesar de que Anel Noreña -de 78 años de edad- señaló que ya se disculpó, su hija continuaría sin hablarle.

Anel Noreña y Marysol Sosa -de 41 años de edad- te ndrían un año y medio sin solucionar sus diferencias.

En una entrevista en exclusiva para ‘Hoy’, rescató ‘Agencia México’, Anel Noreña envió una advertencia a su hija Marysol Sosa.

Y es que luego de un año y medio distanciadas, Anel Noreña le recordó a su hija que p odría fallecer muy pronto.

En este sentido, la exesposa de José José, desatacó que Marysol Sosa volvería a sufrir el no poder despedirse de uno de sus padres.

“Mary no se pudo despedir de su papá, yo no sé cuánto dure o no dure, pero también sería una tragedia que tú y yo estuviéramos separadas”

