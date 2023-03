La ex esposa de Lupillo Rivera Mayeli Alonso de 38 años de edad al parecer le da una segunda oportunidad al amor con el boxeador de 33 años de edad Andy Ruiz y aseguran que andan de novios por la ciudad de Guanajuato.

La guapa empresaria ha conquistado con su aparición en el reality show “Rica Famosa Latina” y vuelve con un nuevo romance a la vista y ahora esta disfrutando lo que sería esta nueva etapa en su vida.

Recordemos que en el 2019 Lupillo Rivera de 51 años de edad y Mayeli Alonso de 38 años de edad dieron a conocer su separación y el mundo del espectáculo estuvo al pendiente de cuáles eran las razones de su divorcio, especulando que ella le fue infiel al cantante de regional mexicano.

Andy Ruiz y Mayeli Alonso andan de novios en Guanajuato

Independiente de los rumores que atravesó la guapa empresaria Mayeli Alonso en la etapa de su separación con Lupillo Rivera ha logrado hacer una carrera en el mundo artístico y en el mundo de los negocios.

Su fama en la tercera temporada del reality “Rica Famosa Latina” en el año 2015 la ha llevado a acumular más de 1.1 millones de seguidores en Instagram.

Ahora le da una oportunidad una oportunidad al amor con el boxeador Andy Ruiz de 33 años de edad y se ve que hasta ahora están disfrutando de su viaje en la ciudad de San Miguel Allende Guanajuato un hermoso lugar de la época colonial.

Tanto la empresaria y el boxeador no han confirmado nada al respecto, pero sabemos es que los dos si están juntos en Guanajuato a través de sus historias que han publicado en Instagram.

Mayeli Alonso de 38 años de edad se encargado de subir sus ultimas actividades en su cuenta personal de Instagram donde se le ve disfrutando y divirtiéndose en Guanajuato entre fiestas y mariachis.

¿Acaso el boxeador Andy Ruiz le llevo mariachis? Seria un hermoso detalle de parte de el que comenzaran a escribir una historia de amor.

La empresaria compartió historias donde se ve que en la casa donde están alojados llego un mariachi y al son de la música empezó a cantar “Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar”.

¿Andy Ruiz y Mayeli Alonso? (Foto captura de pantalla Instagram)

¿Le estará cantando a Lupillo Rivera? Ahora que esta disfrutando de su nuevo romance con Andy Ruiz de 33 años de edad.

Hasta el momento no han subido alguna foto juntos, pero si la misma historia de su ubicación.

¿Andy Ruiz y Mayeli Alonso? (Foto captura de pantalla Instagram)

El boxeador Andy Ruiz hasta el momento se ha enfocado en su carrera de boxeador donde tuvo su último combate en mayo de 2021, cuando derrotó a Chris Arreola, también por decisión unánime.

Se proclamo como el primer mexicano en ser campeón de los pesos pesados y su vida ha sido discreta en general y no se sabe de alguna novia hasta el momento.