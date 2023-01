Elisa Beristain explota contra Mayeli Alonso por amenazar con bajarle a su esposo: “no le gustan las borrachas”.

Las primera temporadas de ‘Ricas famosa latina’, contó con la presencia de Elisa Beristain y ella fue quien invitó a Mayeli Alonso a formar parte del reality.

Después, Elisa Beristain se retiró del programa y Mayeli Alonso sigue formando parte de este programa, incluso es una de las más polémicas de las integrantes.

Pero las viejas rencillas entre Elisa Beristain -de 50 años de edad- y Mayeli Alonso siguen, y ahora la expareja de Lupillo Rivera amenazó a la conductora de Chisme No Like con bajarle a su marido, Pepe Garza.

Pepe Garza y Elisa Beristain llevan casados 23 años y tienen dos hijas juntos; a pesar de los problemas, han mostrado ser uno de los matrimonios más sólidos del medio.

Pero, Mayeli Alonso -de 38 años de edad- está dispuesta a destruir a Elisa Beristain y amenaza con quitarle a su marido.

Durante una emisión de Chisme No Like, Elisa Beristain y Javier Ceriani arremetieron contra Mayeli Alonso.

Javier Ceriani -de 52 añoss de edad- comenzó a llamar ‘cornuda’ a Mayeli Alonso, pues asegura que su expareja tenía un Instagram falso para platicar con varias mujeres.

El compañeros de Elisa Beristain llamó ‘bruta’ a Mayeli Alonso: “Te gustan los meleantes, pero en este caso te equivocaste si te fijaste en Pepe Garza”

Javier Ceriani reveló que Mayeli Alonso amenazó a Elisa Beristain con ‘bajarle al marido’ en un video.

La conductora de Chisme No Like compartió un video donde Mayeli Alonso decía que su esposo, Pepe Garza, era muy lindo.

Elisa Beristain le envió un contundente mensaje a Mayeli Alonso:”Te voy a contestar como la señora que soy, que va cumplir 25 años de matrimonio”.

“Yo no sé, nunca uno debe cantar victoria, si una mujer en un futuro me pudiera quitar a mi marido, pero tú Mayeli, tú no, nunca jamás. No le gustan las mujeres borrachas como tú”

Elisa Beristain