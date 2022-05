Andrés García sigue en cama por un accidente “muy pendejo”, dijo el actor en un video donde mostró las secuelas que tuvo y que lo mantienen sin poder salir de su cuarto.

Tras recibir la visita de la modelo de OnlyFans Karely Ruiz, Andrés García fue hospitalizado. Sin embargo el actor de 80 años sigue preocupado por su estado de salud y es que ahora vuele a estar delicado.

Andrés García volvió a preocupar a sus seguidores al revelar que se encuentra “hecho una porquería” por todos los problemas que tiene en su cuerpo.

Andrés García asegura que se siente como si se hubiera peleado con cinco hombres

Andrés García se vio envuelto en medio de la polémica luego de que compartió un video en donde mostró la visita de Karely Ruiz a su casa de Acapulco, Guerrero.

Las imágenes causaron gran controversia y es que la modelo de OnlyFans se paseó en bikini mientras que Andrés García le dedicaba algunos piropos e incluso se sentó en las piernas del actor.

Tras la controversia que se generó, Andrés García compartió que no se puede mover de la cama ya que una nueva caída le ha provocado fuertes molestias.

En el video Andrés García mostró un gran moretón que tiene en su espalda, en ese momento el camarógrafo le pregunta sobre cómo se lo hizo.

“De la manera más pendeja, estaba yo buscando a ver que sombrero, gorra me iba a poner. Y de alguna manera como me había caído de las escaleras de afuera antes, yo creó que me quedo golpeado una rodilla me quedé sin fuerza” Andrés García

Andrés García explicó que su caída se debió a que su rodilla dejó de responderle y terminó golpeándose fuertemente con los objetos que estaban ahí.

“De repente me caí porque la rodilla dejó de funcionar y entonces me golpeé con la columna, la repisa, con el palo de los sombreros” Andrés García

En el video Andrés García se mostró con mucho dolor y señaló que se sentía cómo si se hubiera peleado con cinco hombres.

“Y ando como si me hubiera peleado con cinco cabrones y aquí estoy en la cama sin poderme mover, esperando para que se me quite poco a poco el dolor” Andrés García

Andrés García reconoce que se encuentra “hecho una porquería”

Andrés García destacó que son cosas que les pasan a los artistas que andan distraídos y señaló que tiene un gran dolor.

“Cosas que le pasan a los artistas por andar distraídos. Uno de los ganchos de los sombreros se me enganchó justo en la costilla encima del corazón y es la que más me duele” Andrés García

Durante su plática Andrés García confesó que se encuentra muy fregado por son varias las molestias a las que se enfrenta.

“Estoy en una época muy fregado porque además tengo las rodillas débiles, también se me aflojan y me caigo (…) aquí estoy en la cama” Andrés García

Andrés García reconoció que siente miedo de volverse a caer, ya que sus rodillas de repente dejan de funcionar.

“Si me recupero no me quiero volver a caer, porque empiezo a caminar y de repente la rodilla dice ya no camino y pum para abajo. Vamos a ver qué pasa” Andrés García

Pese a que se mostró con mucho dolor, Andrés García destacó que no quiere terminar en un hospital, ya que no le gustan esos lugares.

“Lo que no quisiera irme a un hospital a una radiografía porque me caen en los aguacates los hospitales” Andrés García

Andrés García destacó que su video era una muestra de que las celebridades no siempre tienen una vida perfecta ya que también enfrentan dolores.

“Estoy hecho una porquería, para que no crea la gente que los artistas vivimos en un lecho de rosas” Andrés García