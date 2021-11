Andrés García revela que su hijo ‘le ganó’ a Joana Benedek

El actor, Andrés García reveló que su hijo, Leonardo García, ‘le ganó' a una mujer. Aunque no tiene del todo claro por qué, considera que pudiera ser porque es más joven que él.

Recordemos que Andrés García inició su carrera como actor en la película ‘Chanoc’, desde ahí su fama no hizo más que aumentar, pues participó en un sinfín de telenovelas, series y películas.

Además de ser un gran actor, Andrés García también es reconocido por su personalidad de ‘Don Juan’.

Pues él siempre ha reiterado su gusto casi incontrolable por las mujeres. Incluso, en varias ocasiones él mismo ha afirmado que cuando tiene pareja, no le es fiel.

Recientemente, en una conversación con todos sus seguidores en redes sociales, Andrés García realizó unas sorprendentes declaraciones.

Resulta ser que el actor confesó que su hijo, Leonardo García, quien actualmente tiene 48 años, ‘le ganó' a Joana Benedek.

Como sabemos, Andrés García siempre trata de conquistar a todas las mujeres que puede.

Así que cuando ve a alguna que le gusta, no duda en poner manos a la obra para seducirla y así tener la posibilidad de tener algo con ella.

Justo así lo hizo con la actriz, Joana Benedek, quien llegó a México para ser participe de algunos proyectos de Televisa.

Por su parte, Andrés García quedó completamente flechado ante el talento y la belleza de Benedek.

“Cuando yo vi a Joana en persona no lo podía creer, yo creía que era marciana, dije: ‘esta mujer tan hermosa, ¿De dónde es?’, porque de verdad que es una belleza perfecta. Era impresionante, y además simpática, muy agradable, pero yo no dejaba de mirarla porque no podía creer una mujer con tanto encanto y con tanta belleza”

Entonces, comenzó a ofrecer algunos detalles de la primera cita que tuvo con ella.

Aunque tal parece que, no resultó como él esperaba, pues fue Leonardo quien se ganó la completa atención de la actriz.

Sin embargo, lejos de molestarse, Andrés García se mostró completamente comprensivo ante la situación, considerando que pudiera ser porque ambos son más jóvenes que él.

Así que ‘aceptó su derrota’; no sin antes señalar que espera tener más suerte para la próxima ocasión.

“Obviamente pues yo quise con ella, ya sabes cómo es la jugada, pero ¿Qué creen? No se me hizo, la invité a comer, invité a comer a mi hijo Leonardo y ¿Qué crees? Le gustó más Leonardo, o sería porque estaba más joven ¿Verdad?, pero el asunto es que esa me la ganó Leonardo, bueno, pues ni modo, bien ganada. Espero que me caiga otra marciana tipo Joana Benedek”

Andrés García