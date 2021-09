Todo indica que Andrés García y Roberto Palazuelos están muy lejos de limar asperezas.

Y es que, en una reciente entrevista, Andrés García amenazó con quitar a Roberto Palazuelos como heredero porque le causa “muchos problemas”.

Según dijo, ‘El Diamante Negro’ está muy desubicado de la realidad.

Andrés García no quiere que Roberto Palazuelos lo defienda

A pocos días de que Andrés García y Roberto Palazuelos reaparecieron juntos, la relación entre ellos volvió a ponerse tensa.

En entrevista para ‘Ventaneando’, Andrés García se lanzó en contra de Roberto Palazuelos por su intención de vender ‘El Castillo’, una propiedad que aún pertenece a García.

“No es cierto eso… ¿a qué te refieres?... que no esté diciendo pend*jadas, Roberto está diciendo muchas babosadas para hacerse publicidad.” Andrés García

Asimismo, Andrés García pidió a Roberto Palazuelos dejar de meterse en sus asuntos en afán de “defenderlo”.

“No soy un viejito indefenso. Roberto está mal ubicado”, agregó el actor.

“Ya olvídate de Andrés García y no te metas en mis cosas, porque no soy un viejito indefenso, los aguacates los tengo muy bien puestos y el temperamento también. Ni que yo necesitara que me dieran ayuda.” Andrés García

Andrés García (Agencia México)

Andrés García está decidido a quitar a Roberto Palazuelos de su testamento

Aún molesto por la supuesta venta de su propiedad, Andrés García aclaró que Roberto Palazuelos todavía no tiene ningún derecho sobre sus bienes .

“Vamos quedando claros, ‘El Castillo’ el único que está autorizado para venderlo no es Roberto Palazuelos, es Andrés López Portillo, el hijo de Margarita y mío, Roberto se está adjudicando cosas.” Andrés García

Finalmente, Andrés García amenazó con tomar acciones drásticas para darle una lección a Roberto Palazuelos.

Al respecto, aseguró que muy pronto quitará al empresario de su sucesión testamentaria.

“Roberto lo había puesto como heredero, ya lo voy a quitar, me está causando muchos problemas esa situación, lo quito y se acabó.” Andrés García

“Ya no me gusta el tono que está usando Roberto, no necesito que nadie me defienda, yo me defiendo solo”, concluyó el famoso actor.

Roberto Palazuelos menospreció los bienes de Andrés García

En abril pasado, Roberto Palazuelos hizo algunos desafortunados comentarios para sacudirse los cuestionamientos por ser el principal heredero de Andrés García .

Así, Roberto Palazuelos dijo que la herencia de Andrés García no representaba mucho para él, pues sus propiedades no tenían comparación con los hoteles y posesiones que él tiene en Quintana Roo.

Roberto Palazuelos (@robertopalazuelosbade / Instagram)

Días después, Andrés García reaccionó con enfado, subestimando también las propiedades de Palazuelos:

“Son hoteles de palito, ninguno es de cemento. Dice que sus propiedades son cuatro veces más grandes que las mías. Se ha vuelto presumido”, comentó en aquella ocasión.

Con información de Agencia México