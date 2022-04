El veterano actor Andrés García no volverá a vivir con su esposa Margarita Portillo, pero ella lo cuida tras su hospitalización por una anemia aguda.

Esto lo tiene claro Andrés García, quien desde hace mucho tiempo ha asegurado que la relación de pareja no existe y, sin embargo, no han solicitado el divorcio.

No obstante, Andrés García sabe que Margarita Portillo ha estado y estará con él en tiempos difíciles por lo que le agradece su apoyo y compañía, pero no volverán a vivir juntos.

Hospitalizan a Andrés García de emergencia (@andresgarciatvoficial/Instagram)

“Margarita y yo nos peleamos un día sí y un día no, pero nos llevamos muy bien y ella es la que me cuida”, dijo el actor de cine y de televisión frente a los micrófonos de Venga la Alegría.

Así como subrayó que cada quien vive en su casa y así seguirán ya que no se han reconciliado como estos días se especuló.

“Yo tengo un sistema desde hace tres esposas atrás, y es cada quien en su casa y Dios en la de dos”, agregó.

Historia de amor entre Andrés García y Margarita Portillo

Cabe mencionar que Andrés García y Margarita Portillo han estado juntos desde hace más de 20 años.

Fue en julio del 2020, poco después de haber iniciado la pandemia por coronavirus, cuando Andrés García reveló estar separado de Margarita Portillo e incluso dijo haberle solicitado el divorcio.

Más tarde se retractó sobre su separación legal, pero dejó claro que no habría reconciliación debido a la incompatibilidad de personalidades.

Andrés García (@andresgarciatvoficial/Instagram)

Pero ¿cómo se conocieron? De acuerdo con Margarita Portillo su primer encuentro fue en una misa de San Judas Tadeo, los presentó el sobrino de ella.

Después de muchos años, “El consentido de Dios” recuerda que Margarita Portillo le llamó la atención porque aquel día lucía un vestido muy revelador que resaltaba su retaguardia.

Mientras que él deja claro que le dio más importancia al físico, ella asegura que el actor la enamoró por ser un hombre muy conversador, amoroso y culto.

La atracción física y el amor no les fue suficiente por lo que su matrimonio no funcionó; sin embargo, ella es quien no quiso firmar los papeles de divorcio.