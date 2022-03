Andrés García confirma que habrá serie sobre su vida y revela quién será el protagonista

Andrés García confirmó que habrá una serie sobre su vida y reveló quién será el protagonista de la producción que él mismo piensa dirigir.

Ante la ola de bioseries que se han estrenado desde hace unos años, a mediados de 2021 comenzaron a surgir los rumores de que Andrés García podría tener su serie de televisión.

La información se hizo cada vez más fuerte hasta llegar a oídos de Leonardo, hijo de Andrés García, quien expresó su deseo de encarnar a su padre en la serie.

Sin embargo, los planes de Andrés García son muy distintos a los deseos de su hijo menor, según reveló el primer actor en entrevista para el programa ‘De Primera Mano’.

Andrés García confirmó que se grabará una serie sobre su vida, pero antes de iniciar el rodaje dijo que esperará a mejorar de salud, pues quiere ser él quien la dirija:

“Yo quiero esperar a caminar un poco mejor porque como quiero ser el director general, hay que caminar mucho porque hay que montar cada escena, hay que enseñarles a los actores, no les va a ser fácil actuar y hablar y proceder como en aquélla época... Me voy a esperar un par de meses, a ver qué pasa”

Andrés García confesó que será él quien financie toda la serie de su vida, por lo que, dijo, gracias a sus conocimientos en el tema, espera que el rodaje le resulte económico:

“Yo espero que no me salga tan cara porque conozco mucho del negocio, no se me dificulta, la tarea de los directores es, se pasan una hora o dos viendo dónde ponen la cámara, un acercamiento a ver dónde pongo la cámara, para mi no va a ser tan difícil, aunque siempre es mucho trabajo”

Andrés García