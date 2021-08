Andrés García estalla contra la ANDI y pide auditoría de Hacienda

Un furioso Andrés García pidió a la Secretaría de Hacienda que le haga una auditoría a la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

¿La razón? Andrés García considera que la asociación, actualmente presidida por el actor José Elías Moreno, podría estar incurriendo en malos manejos.

Prueba de ello, según Andrés García, sería que no ha recibido el justo pago de regalías por las numerosas películas que protagonizó en su juventud.

A través de un video subido a su canal de YouTube, Andrés García expuso que lleva años pidiendo el pago de las regalías generadas por sus películas y telenovelas.

Ante la falta de una respuesta satisfactoria, Andrés García hizo un cuestionamiento directo a José Elías Moreno sobre lo que está pasando en la ANDI:

“Quiero mandar un mensaje a las autoridades de Hacienda y a las personas actores que están encargados de la ANDI. ¿Qué carajos está pasando con la ANDI, señor Elías Moreno y su directiva de gentes? Ya he hablado varias veces, tengo más de 4 años que no voy a cobrar porque me prohibió el doctor ir a la Ciudad de México por la presión alta que se me sube y entonces ustedes ahora resulta que me dicen una cosa distinta cada vez que hablo para preguntar dónde está el dinero”

Andrés García