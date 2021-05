En entrevista Andrés García se mostró molesto con Roberto Palazuelos por decir que sus propiedades valen más que las del actor.

Roberto Palazuelos reveló que Andrés García lo había puesto en su testamento. Tras la polémica generada el empresario destacó que no era por interés.

En ese sentido puntualizó que sus propiedades valían más que las del actor, por lo que no tenía necesidad de quedarse con nada de la herencia.

Este comentario molestó al famoso quién aseguró que el ‘Diamante Negro’ era presumido por tener esos hoteles.

Andrés García arremete contra Roberto Palazuelos: “Son hoteles de maderita, le ha dado lo presumido”

En entrevista Roberto Palazuelos destacó que no se encontraba interesado en la herencia de Andrés García ya que el había formado su propia fortuna.

El empresario recalcó que él no manipuló al actor con la intención de quedarse con sus bienes, ya que tiene propiedades que valen más.

“La más chiquita de mis propiedades, vale más que todas estas” Roberto Palazuelos

Roberto Palazuelos y Luis Miguel convivieron de niños

Estas declaraciones molestaron a Andrés García y en entrevista para el programa 360 digital, arremetió contra Roberto Palazuelos.

El actor recordó que desde muy pequeño estuvo con el empresario, sin embargo criticó que ahora presume sus hoteles en todas partes.

“Roberto Palazuelos, igual que a Micky (Luis Miguel), los encausé desde jovencitos, casi de niños, convivieron mucho, vivían de hecho, casi permanentemente estaban yendo a la casa, y listo, ahora ya es un hombre de 50 y tantos años, con sus hoteles que él dice que son sus hoteles, son hoteles de maderita, le ha dado lo presumido y dice que, con sus hotelitos de palito, no hay ninguno de cemento, pero tiene su mérito” Andrés García

En un adelanto compartido en Instagram, Andrés García mostró su molestia y recalcó que sus propiedades valen mas que las del ‘Diamante Negro’.

“Pero también dice que sus propiedades son cuatro veces más grandes que las mías, ¡está pend&%$*!, se ha vuelto presumido, que no le rasque los huevos al tigre” Andrés García

Andrés García volvió a disparar un arma a la playa

En el video, Paola Villalobos trato de mejorar la situación señalando que a la mejor las declaraciones de Roberto Palazuelos era parte de su personalidad.

Sin embargo esto molestó más a Andrés García quien dejó en claro que no va a permitir que nadie se adorne con su nombre.

“¡Me vale!, no, no, el respeto es el respeto. Él dice ‘la más chiquita de mis propiedades vale más’, yo tengo una propiedad de más de 20 hectáreas, él no tiene ni 3, ¡que no joda!, que no se ande adornando con Andrés García, pa’ que lo entienda” Andrés García

Pese a las críticas, en su entrevista Andrés García volvió a disparar un arma a la playa.