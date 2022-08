Andrea Legarreta y Galilea Montijo creen que fueron muy crueles con Ingrid Coronado tras la muerte de Fernando del Solar a los 49 años de edad.

A más de un mes de la muerte de Fernando del Solar, Ingrid Coronado se encuentra en medio de la controversia luego de que Anna Ferro reveló que la famosa había demandado al conductor argentino antes de morir.

En medio de la controversia, Ingrid Coronado de 48 años de edad se defendió asegurando que la demanda de la que habla Anna Ferro fue interpuesta por Fernando del Solar cuando se divorciaron pero que se había ido retrasado.

El pasado 30 de junio el mundo del espectáculo se vistió de luto al confirmarse la muerte de Fernando del Solar a los 49 años de edad a causa de una neumonía.

A más de un mes de la muerte de Fernando del Solar la controversia sobre su divorcio con Ingrid Coronado. Y es que su viuda Anna Ferro reveló que la conductora había demandado al famoso días antes de morir.

Luego de que Ingrid Coronado desmintió esta información, algunos famosos han salido en su defensa por los fuertes comentarios que ha recibido en las redes sociales.

Durante el programa Hoy, Andrea Legarreta y Galilea Montijo han destacado que algunos usuarios han sido muy crueles con Ingrid Coronado.

Galilea Montijo de 49 años de edad lamentó que se hayan metido con Ingrid Coronado pues destacó que solo ella sabe su historia y como mamá lo que busca es que sus hijos se encuentren bien.

Andrea Legarreta de 51 años de edad, se sumó a estos comentarios y puntualizó que es horrible ver como la han atacado sin saber cual fue su relación con Fernando del Solar.

Durante la presentación del libro ‘Mujerón’, Ingrid Coronado puntualizó que no demandó a Fernando del Solar antes de su muerte.

“Yo he demandado a quien he necesitado ponerle un límite. Mi abogada mencionaba que no he demandado al papá de mis hijos, que en paz descanse”

Ante los constantes cuestionamientos sobre las declaraciones de Anna Ferro, Ingrid Coronado destacó que no hablaría de esos temas a los medios pues eran cuestiones que ya estaban en manos de las autoridades.

“Yo apuesto por lo legal y esto lo he hecho en todas las situaciones de mi vida. A mí me encantaría no tener que estar en tanta situación, que además me cuesta un dineral, pero finalmente tengo que apostar por lo que para mí es lo justo y eso es lo que he hecho y he seguido haciendo. Para mí, el litigar en medios no es la forma de hacer las cosas”

Ingrid Coronado