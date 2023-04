¿Andrea Legarreta y Erik Rubín tenían una relación abierta? Hay alguien quien cree saberlo y señala que es por eso por lo que se llevan bien tras su separación.

A casi dos meses de haber anunciado su separación de Erik Rubín, Andrea Legarreta se encuentra nuevamente en controversia luego de que se fue de viaje con el cantante y sus hijas.

A través de sus redes sociales Andrea Legarreta se mostró muy feliz con Erik Rubín -de 52 años de edad-, por lo que volvieron a surgir rumores de que la pareja había anunciado su separación por publicidad.

En medio de la controversia, se dio a conocer que Andrea Legarreta -de 51 años de edad- y Erik Rubín tenían una relación abierta y por eso se les ha visto bien tras su separación.

Erik Rubín y Andrea Legarreta. (@erikrubinoficial)

Revelan que Andrea Legarreta y Erik Rubín tenían una relación abierta

Andrea Legarreta y Erik Rubín se convirtieron en una de las parejas más queridas del medio del espectáculo, es por ello por lo que sorprendieron al anunciar su separación.

A través de un comunicado, Andrea Legarreta y Erik Rubín dejaron en claro que se habían separado en buenos términos por lo que los seguirían viendo juntos.

Tras anunciar su separación, Andrea Legarreta y Erik Rubín se fueron de viaje junto a sus hijas, peor fueron criticados ya que algunos consideraban que no había sido cierta su separación.

En el programa Formula Espectacular, Gabo Cuevas -de 33 años de edad- habló sobre las vacaciones de Andrea Legarreta y Erik Rubín.

Gabo Cuevas señaló que se había enterado de que Andrea Legarreta y Erik Rubín tenían una relación abierta y por eso ahora los podían ver felices juntos.

“A mi me contaron que ellos tenían una relación abierta y a lo mejor por eso nosotros estamos un poco asustados” Gabo Cuevas

En su intervención, Gabo Cuevas destacó que para él Andrea Legarreta tiene una postura muy abierta, pues cree que al estar cerca de Erik Rubín se le reactiva la libido y la pasión

Flor Rubio destacó que el que tuvieran una relación abierta es una suposición, porque ellos no han dicho nada al respecto y siempre se han referido que terminaron su matrimonio.

A Flor Rubio no se le hace sano que Andrea Legarreta y Erik Rubín sigan pasando juntos, ya que no superan esta situación y viven una falsa verdad ya que no saben lo que quieren.

Flor Rubio destacó que no es sano que a su edad no sepan que es lo que quieren, pues ya no eran jóvenes de 20 años que podían terminar y volver.

Para Flor Rubio el problema de Andrea Legarreta fue anunciar su separación cuando aún estaban probando, pues ella considera mejor anunciarlo cuando ya estuvieran claros de lo que querían.

¿Qué dijo Andrea Legarreta sobre las críticas por viajar con Erik Rubín?

En su regreso al programa Hoy, Andrea Legarreta fue cuestionada sobre las críticas que ha recibido por irse de vacaciones con Erik Rubín luego de anunciar su separación.

Andrea Legarreta señaló que ellos como familia se encuentran bien y que son las personas de afuera las que han creado varios rumores.

“La gente afuera es la que ha querido ver las cosas desde otro lugar. Nosotros, en el amor está la unión, comunicación, familia. Es lo que hemos venido defendiendo desde siempre. Y la verdad, es que ahí está la complicidad (...) No he sentido una gran diferencia tampoco (en ese sentido)” Andrea Legarreta

En entrevista con varios medios de comunicación, Andrea Legarreta cuestionó que no puedan imaginar una separación en donde no haya gritos.

“El que no lo puedan ver o no lo puedan ni siquiera imaginar habla de una triste realidad en una parte grande de la sociedad. ¿En qué piensan? En violencia, gritos, demandas, malos tratos, ofensas, una batalla, pleitos, pero sí existe (una buena relación); ojalá y dejara de ser una sorpresa para muchos. Que las personas empezáramos a tratarnos como seres humanos” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta dejó en claro que se separó de Erik Rubín, pero eso no quiere decir que no puedan seguir como familia.

“Esta sorpresa de ver que hay una buena relación, que es real lo que estamos diciendo y que nos estamos separando como pareja, pero no como familia, con respeto y con amor” Andrea Legarreta

Tras todos los comentarios que ha recibido en las redes sociales, Andrea Legarreta sugirió que se creará un movimiento para bloquear a las personas que ofendan en las plataformas.

“Estar haciendo este tipo de numeritos por publicidad (...) yo creo que se debería comenzar un movimiento en redes sociales para que se pueda bloquear a las personas que ofendan en redes sociales por este tipo de temas” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta puntualizó que no es su asunto que las personas no puedan entender su relación con Erik Rubín y destacó que hay cosas más importantes que atender.