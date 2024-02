Andrea Legarreta cree que cantar en el Super Bowl parece un castigo luego de las injustas críticas que ha recibido Usher por su presentación.

El domingo 11 de febrero se llevó a cabo el Super Bowl 2024, donde los Kansas City Chiefs se impusieron a los San Francisco 49ers.

Además del partido, usuarios esperaban con ansias la presentación del medio tiempo del Super Bowl 2024, la cual estaría a cargo de Usher, de 45 años de edad.

Sin embargo, usuarios no dudaron en criticar el espectáculo de Usher y es que lo tacharon de “aburrido”.

Tras las críticas que recibió Usher, Andrea Legarreta -de 52 años de edad- no dudo en salir en defensa del cantante y recordó su amplia trayectoria dentro de la industria musical.

Luego de la gran expectación que generó el Super Bowl 2024, durante la emisión de este lunes 12 de febrero de Hoy, los conductores no dudaron en hablar sobre el partido.

Andrea Legarreta puntualizó que el partido entre Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers estuvo muy bueno, pero también tenían que resaltar el espectáculo de Usher.

En su intervención, Andrea Legarreta señaló que tenía mucho coraje por las críticas que ha recibido Usher pues considera que no toman en cuenta su gran trayectoria.

“No podemos no hablar del show, no sabes el coraje que me da que le tiren como si fuera cualquier pelele”

Andrea Legarreta