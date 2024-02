Andrea Legarreta -de 52 años de edad- reacciona a la nueva y joven novia de Erik Rubín, pero pocos creen su felicidad.

El programa ‘Todo para la mujer’ de Maxine Woodside reveló fotografías de Erik Rubín -de 53 años de edad- junto a una joven que dicen es su nueva novia.

Supuestamente, Erik Rubín estaba tomando de la mano a la misteriosa mujer y se mostró muy enamorado.

Andrea Legarreta ya se enteró del nuevo romance de su ex y asegura que es feliz por él, pero la gran pregunta es: ¿Ya se divorciaron?

Después de 22 años de matrimonio, Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación en febrero de 2023.

A un año de este suceso, Erik Rubín ya tendría una nueva pareja y Andrea Legarreta fue cuestionada sobre la situación.

Andrea Legarreta asegura que Erik Rubín tiene todo el derecho de tener pareja y a pesar de eso, ella le tiene mucho amor porque es parte de su familia.

La conductora de Hoy dice que el nuevo noviazgo de Erik Rubín no le afecta, pues desde hace mucho tiempo ya asumieron su separación.

“Sentiría feo si está con alguien que no está padre para él o que no le está haciendo bien. La verdad no conozco a fondo lo que él está pasando”

Andrea Legarreta