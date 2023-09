Usher -44 años- será el artista que cantará en el medio tiempo del Super Bowl 2024, después de la presentación del año pasado de Rihanna -35 años-.

Y es que después de varias especulaciones sobre quién sería el artista encargado de llevar el tan importante show del medio tiempo del Super Bowl 2024, Usher ha sido el elegido.

Esto entre una lista en donde figuraban nombres como:

Miley Cyrus -30 años-

The Killers

Taylor Swift -33 años-

Harry Styles -29 años-

No obstante, la próxima presentación de Usher en el show del medio tiempo del Super Bowl 2024 ha abierto un debate sobre si en realidad impactará su presencia.

Pues cabe recordar que la popularidad de Usher, el llamado rey del R&B fue principalmente entre la década de los 90, 2000 y principios de los 2010 por lo que las nuevas generaciones no lo conocen.

¿Quién es Usher, el cantante que se presentará en el show del medio tiempo del Super Bowl 2024?

El show del medio tiempo del Super Bowl 2024 ya tiene quien lo protagonice, y será nada más y nada menos que Usher.

Pero, ¿quién es Usher y por qué ha sido el elegido para ser el artista que encabece el show del medio tiempo del Super Bowl 2024?

Usher Terrence Raymond IV, es un cantante, compositor y productor de música nacido en Dallas, Texas en Estados Unidos un 14 de octubre de 1978, teniendo actualmente 44 años.

A lo largo de su carrera, Usher ha vendido alrededor d e 75 millones de álbumes y 200 millones de copias en toda su carrera.

En 1994 Usher lanzó su primer disco homónimo, aunque no sería sino hasta su álbum My Way que alcanzaría el éxito internacional.

Usher tiene éxitos como ‘You Make me Wanna’, ‘My Way’, ‘Yeah!’, ‘My Boo’ y ‘Burn’; y en 2009, Billboard lo nombró como el segundo artista más éxitoso de la década.

De hecho, la habilidad de bailar de Usher junto con su voz, ha sido incluso comparada con la de Michael Jackson.

Usher encabezará el show del medio tiempo del Super Bowl 2024 (Scott Roth/Invision/AP / Scott Roth/Invision/AP)

Usher también ha aparecido en películas y cuenta con su estrella en el paseo de la fama en Hollywood

Usher ha sido finalmente elegido para ser el cantante para actuar en el show del medio tiempo del Super Bowl 2024.

Y aunque la revelación de que Usher será el encargado de presentarse en el show del medio tiempo del Super Bowl 2024 ha causado controversia, sus años de carrera, éxitos y récords lo respaldan.

Cabe mencionar que Usher ha tenido también su etapa actoral, pues ha aparecido en:

The Faculty (1998)

Burden (2018)

Bad Hair (2020)

Además Usher ha estado como Coach en el programa de The Voice y cuenta con su propia estrella en el paseo de la fama de Hollywood.

Asimismo, Usher ya es un viejo conocido en el show del medio tiempo del Super Bowl, pues en 2011 se presentó al lado de Black Eyed Peas.

Y de hecho se sabe que Usher fue uno de los responsables en llevar a Justin Bieber -29 años- a la fama, pues consiguió el contrato con Scooter Braun -42 años- para su primer disco.