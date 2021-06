Todos están hablando de las Elecciones 2021 y, por supuesto, de los famosos e influencers que realizaron actos proselitistas a favor del Partido Verde (PVEM) en plena veda electoral.

A diferencia de Sebastián Rulli y Facundo, quienes se lanzaron contra quienes apoyaron al partido político a cambio de remuneración económica, Andrea Legarreta prefirió mantenerse al margen.

Interceptada a las afueras de Televisa, Andrea Legarreta se negó a opinar sobre Raúl Araiza, quien habría recibido dinero a cambio de promover al Partido Verde durante el día de las elecciones.

La razón es que prefiere mantenerse al margen en temas de interés nacional pues ya aprendió la lección tras su tropezón con el precio del dólar .

“Yo la verdad con lo que tuve aprendí, que al final creo que también es válido, pero en mi caso yo lo que hice fue incitar a la gente a votar”, citó la conductora del programa Hoy.

Y con la intención de no atacar a sus compañeros, agregó: “Cada quien es libre de decir a mi me gusta tal partido, yo apoyo las ideas de tal pero la fecha no fue la correcta”.

Finalmente aseguró que como amiga apoyará a Raúl Araiza y Lambda García pero no está de acuerdo con los actos proselitistas.

Andrea Legarreta ha rechazado dinero a cambio de promover partidos políticos

Asimismo, Andrea Legarreta recordó que en el 2018 durante las Elecciones Presidenciales un partido político la buscó para usarla de imagen y aunque la oferta era muy buena, prefirió rechazarla.

“Yo preferí lavarme las manos, con permisito, yo a lo mío, mejor me dedico a ser una buena ciudadana”, dijo Andrea Legarreta y posteriormente indicó que el voto es personal .

“Mejor promover que la gente defiende lo que quiere o luche por lo que quiere a través del voto, eso me parece mucho más viable, mucho más sano”, concluyó.