Andrea Legarreta es una de las conductoras más conocidas de la televisión y reveló en una entrevista, que rechazó una invitación a cenar con Luis Miguel y se arrepintió.

Hace algunos años la conductora estuvo de invitada en el programa ‘La Saga’ junto a Adela Micha y Maca Carreño.

En esta fue cuestionada sobre sus novios y si había sido novia de Luis Miguel, pues ella había estado en el medio desde su infancia y posiblemente conocía al cantante.

“A mí Luis Miguel me fascinaba, yo desde niña babeaba por Luis Miguel” dijo Andrea Legarreta, quien había coincidido en varios eventos con ‘el sol’.

Andrea Legarreta (Tomada de Video)

Narra que en una ocasión acudió a un restaurante en Acapulco y se encontró con Luis Miguel.

El cantante se acercó a su mesa y saludó a la familia de Andrea Legarreta, posteriormente de fue.

Pero no quedó ahí, pues Luis Miguel mandó a uno de sus empleados para invitar a Andrea Legarreta a una cena en en su casa.

“¿Qué crees? Aparte sí me arrepentí (...) con lo años sí me arrepentí, porque yo tenía novio y dije ¿por qué voy a salir aunque sea a cenar? (...) pero entonces dije, tengo novio, no muchas gracias, no puedo” Andrea Legarreta

Al final Andrea Legarreta rechazó la cena con Luis Miguel y años después este novio le fue infiel.

Andrea Legarreta se apena de hablar de cuando ‘bateó’ a Luis Miguel

Recientemente la conductora fue cuestionada por medios de comunicación sobre la cena que rechazó con Luis Miguel.

Andrea Legarreta se vio apenada de hablar del tema y rechazó que haya bateado a Luis Miguel.

“Hasta pena me da estar hablando de esto, me da mucha pena, no es ni siquiera tema” dijo la conductora sobre la historia que contó hace cuatro años sobre ‘el sol’.

Explicó que él iba a tener una cena y que seguramente Luis Miguel ni ha de recordar el suceso.

Luis Miguel en "La incondicional". (Tomada de video)

Cuenta que la cena iba a ser en su casa y que no era un plan que sola la incluyera a ella, pues había invitado a más personas.

“Iba a tener una cena e iba a invitar a unos amigos, entonces yo recibí esa invitación. No fui, pero no porque fuera a pasar algo, ni nada” terminó de decir Andrea Legarreta sobre su breve historia con Luis Miguel.

Andrea Legarreta está casada con Erik Rubín a quien ha descrito como el ‘amor de su vida’ y tiene dos hijas juntos, Mía y Nina.