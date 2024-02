Mía Rubín Legarreta -de 18 años de edad- niega que Erik Rubín ya tenga novia, pero se resigna a que esto pasará algún día.

A un año de que anunciara su separación de Andrea Legarreta, Erik Rubín ya estaría en una nueva relación.

Erik Rubín -de 51 años de edad- fue captado muy cariñoso con una mujer desayunando en una plaza de la CDMX.

Andrea Legarreta -de 52 años de edad- lo tomó con calma y asegura que no le afecta, pues siempre serán familia y Mía Rubín Legarreta ya se resignó.

Mía Rubín Legarreta no cree que Erik Rubín tenga novia, pero sabe que eso va pasar pronto

Erik Rubín no ha confirmado o desmentido que tenga nueva novia, pero Mía Rubín Legarreta sabe que no es cierto.

Mía Rubín Legarreta habló con De Primera Mano y aseguró que su papá no tiene pareja, pero sabe que eso podría pasar pronto.

Erik Rubín con su hija, Mía Rubín (Instagram/@erikrubinoficial )

La joven cantante ya se hizo a la idea de la separación de sus padres y cree que tienen derecho a conocer más personas.

“Pues al final son cosas que van a pasar. Han pasado tantos chismes que a veces es increíble que la gente se lo crea. Incluso si fuera verdad, no tendría nada de malo, mis papás están separados y creo que es perfectamente normal que estén conociendo personas nuevas. Sin embargo, no creo que sea el caso esta vez” Mía Rubín

Mía Rubín Legarreta ya se acostumbró a los chismes sobre su familia y prefiere no darle importancia, pues son personas que no los conocen.

La hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín confirmó que hay rumores que sí le han dolido, pero ella aprendió a lidiar con los malos comentarios.

Mía Rubín Legarreta asegura que su papá no tiene nueva pareja, pero tampoco es algo que le vaya a impresionar.

“No es fácil y la gente puede ser muy mala y puede ser muy cruel sin siquiera conocerte y eso es lo que más le duele a uno (...) La verdad yo ya estoy en un punto donde ese tipo de noticias me causan risa” Mía Rubín

Mía Rubín y Andrea Legarreta (Instagram/@andrealegarreta )

Mía Rubín ha tenido que madurar ante los rumores de su familia

Desde pequeña, Mía Rubin Legarreta mostró su gusto por la música y actualmente lanzó sus primeras canciones.

Es por eso que Mía Rubín Legarreta es consciente que el medio en el que se desarrolla van haber críticas y lo tiene que sobrellevar con madurez.

“Siento que lo más importante como artista es tener los pies en la tierra y saber de quién tomar las cosas y de quién no (...) puedes tomar comentarios negativos constructivos, porque siento que también te ayudan en tu carrera como artista, pero siento que hay que tomar todo objetivamente" Mía Rubín

Andrea Legarreta, Erik Rubín y sus hijas Mía y Nina (@andrealegarreta / Instagram)

Mía Rubín Legarreta explica que aprendió a “tener los pies en la tierra” y tomar los comentarios negativos como recomendaciones.

Tras la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín han surgido suposiciones sobre la ruptura de su matrimonio.

“No voy a decirte que no me han afectado algunas cosas, claro que me afectan, pero al final del día sé que no debo hacerle caso a personas que no valen la pena” Mía Rubín

Estos sí le han llegado afectar a Mía Rubín Legarreta, pero también aprendió a no creer en rumores y no escuchar a “personas que no valen la pena”.