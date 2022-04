Andrea Legarreta le aconseja a Ángela Aguilar no tomarse ese tipo de fotos porque nunca falta el “novio abusivo” que las puede filtrar sin su autorización.

Ángela Aguilar se encuentra en medio de la polémica luego de que se filtraron unas fotografías en las que aparece junto a Gussy Lau, quien es 15 años mayor que ella.

Tras revelar que se siente defraudada y violentada por la invasión a su privacidad, Andrea Legarreta y Galilea Montijo le mostraron su apoyo a Ángela Aguilar.

A través de un video, Ángela Aguilar se mostró triste por la filtración de las imágenes en las que aparece con Gussy Lau, pues aseguró que ella no había dado su autorización para que se pudieran difundir.

Durante el programa Hoy, se presentó el video de Ángela Aguilar y los conductores no dudaron en mostrar su apoyo a la hija de Pepe Aguilar por la invasión que sufrió a su privacidad.

Durante su intervención, Andrea Legarreta le aconsejó a Ángela Aguilar no tomarse ese tipo de fotografías si no se encuentra cómoda con ellas ya que nunca se sabe lo que puede pasar.

En ese sentido Andrea Legarreta destacó que actualmente los jóvenes que son novios suelen tomarse ese tipo de fotografías, por lo que pidió que aunque este en tendencia no se realicen si no se está cómoda con ellas.

“Ojo, Ángela preciosa también es una imagen que si son novios, yo he visto a muchos novios que suben fotos igual así como que se puso de moda que se chupan la lengua, pero evidentemente si a ella no le gusta si no está de acuerdo, pues también ojo, no se dejen tomar ciertas fotos”

Andrea Legarreta