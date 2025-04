En Hoy, Andrea Legarreta criticó el chacaleo de la prensa luego de que Irina Baeva confesó que Gabriel Soto le fue infiel y por eso habían terminado su relación.

Andrea Legarreta -de 53 años de edad- no dudo en mostrar su molestia de que los reporteros le cuestionen a otros famosos sobre un tema que no les corresponde solo por sacar chisme.

Andrea Legarreta molesta por el chacaleo de la prensa tras declaraciones de Irina Baeva donde tachó a Gabriel Soto de infiel

A nueve meses de que se confirmó su separación, Irina Baeva -de 32 años de edad- sorprendió a todos al tachar a Gabriel Soto de infiel y violento.

Las declaraciones de Irina Baeva de inmediato se viralizaron, pero Andrea Legarreta no dudo en mostrar su molestia por el chacaleo de la prensa sobre las acusaciones contra Gabriel Soto, de 49 años de edad.

Andrea Legarreta (Instagram/@andrealegarreta )

Y es que en plena emisión del programa Hoy, Andrea Legarreta no dudo en criticar que la prensa le cuestionen a los famosos sobre las declaraciones de Irina Baeva.

“Sale algo de alguien y a todos los preguntan sobre eso, es como a oye pero ustedes es que Irina dijo” Andrea Legarreta

Visiblemente molesta, Andrea Legarreta señaló que estos cuestionamientos de la prensa solo alargan un tema que es doloroso para Irina Baeva y Gabriel Soto.

“Siguen alargando el tema, que es doloroso” Andrea Legarreta

Raúl Araiza coincidió con Andrea Legarreta al asegurar que las alfombras rojas son aprovechadas por la prensa para cuestionarles a los famosos de todo, menos del espectáculo al que asistieron.

“Es que la alfombra roja es para chacaleo nada más, en lugar de ver el tema de la obra” Raúl Araiza

Andrea Legarreta pidió a la prensa mejor esperarse al final, para que les puedan preguntar a los famosos sobre el evento al que acudieron y no sobre otras cosas que no tiene que ver con ellos.

“Que se esperan al final, los chicos compañeros de la prensa y que les pregunten oye que tal estuvo la peli o la obra” Andrea Legarreta

En ese sentido, Andrea Legarreta criticó que el chacaleo de la prensa solo es para agarrar chisme de cosas que no tienen que ver con los famosos y que es un tema personal de una pareja.

“El chiste es aquí agarró mi chismecito y ya después lo que pase” Andrea Legarreta

Por esta entrevista a Angelique Boyer y Sebastián Rulli, Andrea Legarreta mostró su molestia por los chacaleos de la prensa

Las críticas de Andrea Legarreta contra el chacaleo surgieron luego de que Angelique Boyer y Sebastián Rulli fueron cuestionados sobre las declaraciones de Irina Baeva.

Y es que durante su paso por la alfombra roja de la película Loco por ella, Angelique Boyer y Sebastián Rulli fueron cuestionados sobre como evitan la infidelidad.

Esto luego de que Irina Baeva exhibió que Gabriel Soto le había sido infiel en varias ocasiones y por eso se había terminado su relación amorosa.

Angelique Boyer no dudo en burlarse del tema al señalar que tenía bien agarrado a Sebastián Rulli.

“Lo traigo así bien agarradito” Angelique Boyer

Por su parte, Sebastián Rulli señaló que el otro secreto es que “haya amor”.

Sin embargo, Sebastián Rulli dejó en claro que no podía opinar de otras parejas pues él no se encontraba ahí y no tiene ni la menor idea de lo que pasó.

Aunque Angelique Boyer y Sebastián Rulli supieron manejar muy bien estos cuestionamientos, Andrea Legarreta no dudo en criticar que en los chacaleos se busque meter a famosos en temas que no les corresponde.