Andrea Legarreta critica a Sergio Mayer Mori por no apoyar Rebelde y señalar que solo aceptó el proyecto porque necesitaba el dinero.

Durante el programa Hoy se presentó una nota sobre Sergio Mayer y el problema de salud que enfrenta en sus pulmones.

Al regresar de la nota, Galilea Montijo destacó que se veía muy guapo el hijo de Sergio Mayer en la serie Rebelde.

En ese momento Andrea Legarreta recordó las declaraciones que había realizado el joven en contra del proyecto.

“A mí me sorprendió mucho porque le preguntaron de la serie y él ‘no, no puedo hablar bien de ella porque en realidad, la agarré porque necesitaba el trabajo’ ok, que bueno que te encantó tu papel, tu serie, que los estás apoyando”

Andrea Legarreta