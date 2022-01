Sergio Mayer sufre grave enfermedad en sus pulmones ¿a causa del Covid-19? El actor confesó que se encuentra en tratamiento para poder superar la enfermedad que padece.

A cuatro meses de haber estado hospitalizado, Sergio Mayer confesó al programa Hoy que tiene muy inflamados los pulmones y es una gran molestia.

En entrevista para el programa Hoy Sergio Mayer reveló que se sigue preparando para continuar en la política pues planea seguir su carrera en este ámbito.

Luego de haber estado como conductor en el programa Hoy, Sergio Mayer ofreció una entrevista al matutino donde reveló que se está enfrentando a un serio problema de salud.

Sergio Mayer compartió que se encuentra tomando un diplomado que tiene que ver con temas legislativos, pues se quiere seguir preparando para seguir su carrera en la política.

A cuatro meses de haber estado hospitalizado por un problema en su oído, Sergio Mayer destacó que sus problemas de salud no han terminado pues ahora se enfrenta a un serio problema en sus pulmones.

Sergio Mayer puntualizó que los médicos le pidieron tener cuidado pues podría ser gravísimo los síntomas que tiene.

En su video Sergio Mayer reveló que ya se encuentra en tratamiento por lo que espera que pronto pueda salir adelante.

“Entonces hoy ya empecé precisamente a tomarme unas medicinas porque ya mi tos es crónica, y ya cuando toso me duelen los pulmones, me dijeron ‘¡ten cuidado!, eso está gravísimo’, pero ya me estoy cuidando y es una molestia con la garganta, con el pecho y con los pulmones”

Sergio Mayer confesó que sufre ataques de tos y asma y la situación le empezó a preocupar ya que había momentos en donde no podía respirar.

Durante su conversación Sergio Mayer señaló que los médicos le mandaron unos shots para poder respirar y que se le puedan abrir los pulmones.

“Se me complicó muchísimo porque la tos de repente me da ataques de tos y de asma, de que no puedo respirar, incluso ya me mandaron los shots para poder respirar y que se me abra porque hay veces que empiezo a toser y no puedo respirar, o sea, se me cierran completamente los bronquios”

