Sergio Mayer Mori se muestra indiferente ante estreno de Rebelde: “Mis prioridades son otras”

El actor mexicano Sergio Mayer Mori, se mostró indiferente ante el estreno de ‘Rebelde’: “Mis prioridades son otras”, declaró.

Recordemos que hace un par de días se estrenó la esperada serie de Netflix, sin embargo a Sergio Mayer Mori pareció importarle poco.

En el marco de la primera entrega, Sergio Mayer Mori confesó a la prensa que sus “prioridades son otras”.

“Te voy a ser cien por ciento honesto. No quiero sonar indiferente ni nada”, dijo Sergio Mayer Mori como preámbulo.

“Pero a mí no me impresiona cualquier tema que tenga que ver con la serie, con mucho gusto y con mucha gratitud hice lo que tenía que hacer”, agregó.

Sin embargo, Sergio Mayer Mori dejó saber que, pese a no ser su prioridad, buscó hacer su trabajo lo mejor posible.

“Hice mi trabajo como actor y todo, pero fuera de eso, no hay impresión ni expectativa de nada porque mis prioridades son otras”, expuso.

Sergio Mayer Mori (Agencia de México)

¿Por qué Sergio Mayer Mori se mostró indiferente tras estreno de Rebelde?

Según explicó Sergio Mayer Mori, quien interpreta a ‘Esteban Torres’ en ‘Rebelde’, está enfocado en su música y su familia.

Declaró que grabar ‘Rebelde’ “fue una experiencia increíble”.

“Pero me preocupa más qué va a pasar con mi disco, cómo se va a entablar con la serie y con mis proyectos personales”, dijo Sergio Mayer Mori.

Asimismo, Sergio Mayer Mori dejó saber que aceptó participar en la serie de Netflix porque necesitaba el dinero para su hija.

Sergio Mayer Mori (@smayermori)

“Yo necesitaba trabajar, porque mi hija acaba de cumplir cinco años, está en la escuela y está necesitando cosas; que si clases de ballet”, dijo.

“Que si la fiesta de cumpleaños o lo que sea, y para poderle aportar económicamente busqué un casting”, agregó Sergio Mayer Mori.

Explicó también que fue únicamente para sobrevivir, pues aún no está recibiendo dinero por su música.

“Pude pagar la escuela de mi hija”, compartió el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori.

Circula supuesto video sexual de Sergio Mayer Mori

Pese a su poca emoción ante el proyecto, Sergio Mayer Mori se dijo agradecido por la oportunidad.

“Cuando me quedé me sentí muy agradecido de que me dieran la oportunidad, sin importar el nombre del proyecto”, contó.

“Lo importante es que tengo trabajo y que gracias a eso pude darle su fiesta”, agregó Sergio Mayer Mori para concluir.