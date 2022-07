Andrea García desmintió que haya dicho que Andrés García abusó de ella cuando era niña y pidió a su padre que le conteste las llamadas, pues quiere saber de él y su estado de salud, pero el actor sigue sin contestar.

Debido al estado de salud de Andrés García, fue cuestionado si ya había hablado con Andrea García y manifestó que no, pues para él no existía por haber inventado que había abusado de ella.

La actriz publicó un video donde desmintió que haya dicho que su padre abusó de ella y mencionó que esperaba que su padre la perdonara, pues ella ya lo había hecho.

También manifestó que quería hablar con él y esperaba que hubiera un acercamiento para saber sobre su estado de salud.

Andrea García / Andrés García (@realandreagarcia / Agencia México)

Andrés García no le contesta el teléfono a Andrea García

Durante una entrevista en el programa ‘De Primera Mano’, Andrea García dijo que desconoce de dónde surgió el rumor de que ella había acusado a su padre de abuso.

“No tengo la más remota idea” dijo Andrea García sobre el supuesto rumor en contra de Andrés García y volvió a decir que desea hablar con él.

Dice que no puede acudir a ver a su papá por cuestiones de trabajo, pero también, porque la casa del actor cuenta con seguridad y si él no da el acceso al lugar, no la dejarían pasar.

Andrea García envió un mensaje a su papá: “Lo único que puedo hacer es marcarle (...) papá si estás escuchando este programa, te voy a volver a marcar, por favor amor, contéstame, solo quiero saber cómo estás”.

Andrés García, actor y modelo (@andresgarciatvoficial)

Menciona que ella tiene una buena relación con Margarita Portillo y le ha enviado mensajes, pero no le ha contestado.

“Yo le he mandado WhatsApp, le voy a volver a mandar WhatsApp, pero tampoco he recibido respuesta, uno hace lo que uno puede, voy a seguir intentando” dijo Andrea García sobre la esposa de su padre.

Andrea García pidió que dejen vivir en paz a su padre y reveló que no habla con sus hermanos, pues a pesar de que los quiere, nunca han tenido una relación estrecha: “No somos tan apegados”.

Por último, dijo que espera que su padre vea el video que publicó en sus redes sociales para solucionar sus problemas.

Andrea García finalizó diciendo que va tratar de reunir a sus hermanos para visitar a su padre y encontrar una solución.