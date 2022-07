En un video, Andrea García negó haber hablado mal de su papá, el actor Andrés García, quien en una reciente entrevista dijo que su hija lo acusó de haber abusado sexualmente de ella cuando eran niña.

Debido a ello, Andrés García reveló hace tiempo que dejó fuera de su testamento a Andrea García, pues la actriz ya no existe para él:

“Pues cómo no (voy a estar enojado), es una mala persona, se metió con gente de la mafia negra, sé que está metida hasta en la prostitución; yo traté de aconsejarla y me inventó una pende… que yo la había violado desde chiquita. Esa es una verdadera pend…, no tener madre, como si yo necesitara hacer pende…, por eso, para mi ella ni siquiera existe” Andrés García

Andrés García (@andresgarciatvoficial/Instagram)

Andrea García: “Mi papá es un buen hombre, nunca he dicho nada negativo” de él

Andrea García recurrió a su cuenta de Instagram para responder a las declaraciones de su padre, con un video en el que se lanzó contra los medios de comunicación por reproducir lo dicho por Andrés García:

“Primero que todo quiero decir que es una verdadera tristeza que haya medios de comunicación tan faltos de la luz de Dios ue se atrevan a publicar mentiras de ese tamaño, yo nunca hice esas declaraciones acerca de mi papá, mi papá es un buen hombre, nunca he dicho nada negativo ni ninguna mentira ni ninguna declaración que afecte a mi papá, yo amo a mi papá” Andrea García, hija de Andrés García

Andrea García y su papá, Andrés García (@ realandreagarcia / Instagram)

Andrea García a Andrés García: “Si en algo te he lastimado, perdóname y yo te perdono a tí también”

Enseguida, Andrea García dirigió unas palabras a Andrés García, asegurándole que ella nunca lo ha calumniado y pidiéndole perdón, si en algo falló con él:

“Papi, yo te amo, yo nunca dije esas mentiras, so, por favor, si en algo te he lastimado, perdóname y yo te perdono a tí también, porque sé que en tu corazón hay amor y que aunque estas personas quieran separar familias, no lo van a poder hacer, porque tú tienes la luz de Dios en tu corazón y en tu mente y tú sabes que te amo y yo nunca dije esas cosas” Andrea García, hija de Andrés García

Finalmente, Adrea García le deseó una pronta recuperación a Andrés García y le aseguró que pronto se pndrá en contacto con él, para limar asperezasen privado: